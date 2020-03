Makeup | 5 struccanti efficaci da preparare in casa -VIDEO

Struccare la pelle ogni giorno è uno dei gesti più importanti della skincare. Ecco 5 struccanti molto efficaci da preparare in casa di cui non potrete più fare a meno.

Seguire una routine di cura della pelle giornaliera è il segreto per avere sempre una pelle perfetta. I prodotti ed i trattamenti dovranno essere mirati per ogni tipologia di pelle, ma un gesto in particolare, non deve assolutamente essere sottovalutato ed è adatto ad ogni tipologia di pelle, quello di togliere il trucco ogni sera con un prodotto specifico.

Eliminare ogni traccia e residuo di prodotti cosmetici dalla pelle del viso e del collo ed in particolare da zone delicate come occhi e labbra, è fondamentale perché anche i trattamenti successivi dimostrino la loro efficacia. Scopriamo come preparare in casa 5 struccanti con ingredienti naturali, prodotti delicati ed efficaci per eliminare ogni traccia di makeup, anche il più tenace.

5 struccanti da fai da te con ingredienti naturali | i video tutorials

Struccare ogni giorno occhi, labbra, viso e collo è un gesto importantissimo di cura della pelle che però troppe volte viene ancora sottovalutato, dimenticato o fatto in modo sbrigativo e inefficace. Quanto prima ci si abitua a capire che, come dice il vecchio detto popolare ‘quando ci si trucca, ci si strucca’ , e quanto prima la pelle comincerà ad apparire con un aspetto compatto e luminoso.

Il particolare da tenere sempre presente è la tipologia di makeup che si deve eliminare. Se si tratta di un velo di cipria e un tocco di rossetto, basterà un semplice struccante a base acquosa, mentre se si è applicato un makeup tenace come quello waterproof o anche a lunga durata, si avrà bisogno di un’azione più mirata ed efficace come quella di uno struccante bifasico o di un burro struccante.

Uno dei segreti per eliminare ogni traccia di makeup, è quello di inumidire il viso con dell’acqua calda prima di procedere all’applicazione dello struccante. L’acqua calda, provvederà ad iniziare a sciogliere il mascara, l’eye liner, la matita, ma anche la tinta labbra. Con un dischetto di ovatta, si applicherà lo struccante ed il viso sarà completamente pulito in pochi minuti.

Per pulire in modo perfetto le rime palpebrali, si potranno utilizzare dei cotton fioc imbevuto di struccante, in modo da eliminare anche ogni traccia di matita o mascara che si deposita naturalmente alla base delle ciglia. Ecco 5 ricette di struccanti fai da te di cui non potrete più fare a meno.

Struccante e tonico alla Rosa

Due ricette semplici, naturali e molto efficaci per creare uno struccante oleoso e un tonico che hanno come ingrediente base l’acqua di rose.

L’acqua micellare struccante



Un’acqua micellare con una base detergente delicata con cui eliminare ogni traccia di trucco su tutto il viso. Per le amanti del prodotto unico che deterge e strucca.

Lo struccante detergente

Uno struccante che deterge perfettamente tutto il viso, realizzato con tre semplici ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Il latte detergente struccante

Un latte detergente dal potere struccante, per tutte coloro amano le texture avvolgenti e vellutate. Una ricetta i cui ingredienti si possono trovare facilmente nelle farmacie e parafarmacie e che amerete dalla prima applicazione.

Il burro struccante

Una delle formulazioni più all’avanguardia per quel che riguarda gli struccanti è il burro struccante. Ecco come prepararne uno in casa efficace e dal profumo inebriante.

Preparare in casa lo struccante, ci permetterà prima di tutto di sapere cosa ci spalmiamo sul viso, di risparmiare e di avere sempre a disposizione il nostro prodotto preferito.

