Gf Vip 6: scintillanti negli outfit Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Super scintillanti nei loro outfit le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la prima in gold e la seconda in silver: ecco come erano vestite.

L’aria natalizia è arrivata anche nello studio del Grande Fratello che era addobbato a festa per la ventinovesima puntata. Scintillanti nei loro outfit Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che hanno indossato due abiti perfetti per l’occasione.

In particolare, Adriana Volpe era vestita in oro mentre la Bruganelli indossava un abito con dettagli in color argento. Una puntata, quella di ieri sera, ricca di emozioni e con diversi colpi di scena.

Non solo, ieri sera Sonia Bruganelli ha anche lasciato lo studio per poi ritornare dopo uno scontro con Alfonso Signorini. Motivo della discussione il fatto che il conduttore abbia prima dato la parola all’opinionista per commentare il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, per poi toglierla senza che quest’ultima avesse terminato. Ma quello che a noi qui interessa è come sempre scoprire gli outfit delle due bionde opinioniste.

Ecco gli outfit scintillanti di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Archiviata la ventinovesima puntata che ha visto l’ingresso in casa di due nuovi vipponi, in particolare Natalie Caldonazzo e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca, noto anche come Barù.

Le due bionde opinioniste erano scintillanti nei loro outfit perfetti in vista del Natale. Scopriamo allora cosa indossavano.

Partiamo da Adriana Volpe che ha optato per un abito lungo a sirena di un tessuto lucido e rigorosamente color oro. Perfetto per le feste in arrivo. L’abito lungo con bretelline e seno in evidenza andava a valorizzare la stupenda silhouette della Volpe. Inoltre, essendo un modello a sirena andava a fasciare il fisico fino all’altezza del ginocchio per poi scendere svasato sul fondo.

L’abito dorato è della nota azienda di abiti da cerimonia che la Volpe ha spesso scelto per i suoi outfit, ovvero Fabiana Ferri. Un marchio made in Italy che sottolinea la femminilità e l’eleganza della donna.

Come calzature, la Volpe ha optato per un paio di decolleté tono su tono, quindi dorate anch’esse. Inoltre come trucco ha scelto uno smokey eyes che le donava uno sguardo profondo e intenso mentre i capelli erano mossi ad incorniciare il viso. Una vera e propria dea.

E ora passiamo a Sonia Bruganelli. Se la Volpe era l’opinionista gold la moglie di Paolo Bonolis ha invece scelto il silver. Dettagli di color argento per l’altra bionda opinionista che ha scelto un abito di Joseph Ribkoff, ad altezza poco sopra al ginocchio, nero, ed impreziosito nella parte superiore da strass e paillettes super scintillanti.

Non solo, ai piedi immancabili anche stavolta le Casadei, un decolleté modello Blade ma tempestato di glitter argento. Che dire, un look davvero perfetto per le feste.

I capelli stavolta hanno subito un cambio in corso d’opera, nel senso che prima la Bruganelli si è presentata con un mosso sciolto e poi li ha raccolti durante la diretta.

Non resta che attendere la puntata di lunedì 27 dicembre visto che il 24, essendo la viglia di Natale, la trasmissione non andrà in onda regolarmente.