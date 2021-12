Coppia: se superate queste 8 prove starete insieme tutta la vita

Le peggiori prove di sopravvivenza di una relazione sono queste 8, le coppie in grado di superarle restano insieme per sempre

Una coppia affronta insieme moltissime prove ed ogni volta che ne supera una diventa più salda e più forte. Ogni prova da superare ha un carico di stress differente, 8 prove in modo particolare sembrano far uscire il lato peggiore di ognuno di noi. Se avete affrontato e superato queste cose, siete una coppia in grado di sopravvivere a tutto.

Non esiste nulla al quale non vi è rimedio oltre alla morte ma le difficoltà sono prove bidirezionali, da un lato rendono più forti, dall’altro possono devastare, tutto dipende dal modo in cui si sceglie di affrontare le varie situazioni. Quando si è in due ad affrontare qualcosa avviene lo stesso, ci si può sostenere a vicenda ed essere più forti oppure non trovare il modo di collaborare e peggiorare le cose. Essere diversi o incompatibili può non essere un problema, ma il fatto di non trovare un terreno comune per collaborare lo è sicuramente.

LEGGI ANCHE —–> Coppia: scopri come riaccendere la passione in 4 semplici mosse

Le 8 peggiori prove per una coppia: chi le supera resta insieme per tutta la vita

Basta provare a metterci in discussione e sforzarsi di trovare soluzioni per superare egregiamente ogni prova di coppia, comprese le più terribili, come le 8 prove che temono tutte le coppie e che segnano il futuro della relazione.

Quali sono le 8 terribili prove per una coppia? Scopriamole insieme:

1/ Un mese senza soldi

Un mese quando non si hanno risorse economiche è lunghissimo. Un mese senza soldi è un mese di sacrificio a riso e pasta, con bollette insolute, nessun tipo di svago ammissibile. Una prova davvero difficile per la coppia sotto stress estremo.

2/ Dieci ore di ingorgo

Sentirsi intrappolati, impossibilitati a muoversi in un ingorgo che ha completamente paralizzato la viabilità e che dura da molte ore è un’altra prova difficile. Costretti in una macchina, si hanno ben pochi diversivi. Ascoltare musica, chiacchierare non serve a non farci spazientire. 10 ore sono molto lunghe, se uscite indenni da una esperienza simile siete davvero invincibili.

3/ Opinioni politiche divergenti

Avere opinioni politiche divergenti può essere un problema. Qualsiasi cosa che accade all’interno della coppia potrebbe essere ricondotta ad una questione politica ed inasprire la coppia. Se sarete in grado di scindere i propri valori e principi ed accettare che l’altro possa avere pensieri e principi diversi dai nostri allora avete una possibilità concreta di sopravvivere a livello di coppia.

4/ Un giorno all’IKEA

Avete deciso di andare a convivere? sappiate che la convivenza mette a dura prova moltissime coppie che scoprono aspetti dell’altro che avevano ignorato fino a quel momento. Ancora più complicato è il pre convivenza, quella delicata fase in cui si sceglie dove andare a vivere e come arredare la casa. I gusti e le personalità di una coppia sono diverse e non credete che sia semplice racchiudere tutto in un unico stile. Provate ad entrare all’Ikea dove troverete tutto il necessario per arredare il vostro futuro nido d’amore e capirete quanto siete compatibili a livello di gusti. Se non riuscite a decidere quale divano prendere come pensate di poter prendere decisioni in merito a questioni ben più grandi?

5/ Convivenza

Dopo l’allestimento del nido d’amore c’è il problema della convivenza. Quel momento che potrebbe sembrare idilliaco potrebbe rivelarsi tutt’ altro. Una coppia che va a vivere insieme sta compiendo un grande passo, è una dimostrazione di amore e di voglia di intraprendere un cammino insieme, ma non è semplice condividere gli spazi e le reciproche abitudini. Se sopravvivete ai primi mesi di una convivenza siete pronti per il grande passo.

6/ La relazione a distanza

Potrebbe capitare che un impegno lavorativo vi obblighi ad una separazione forzata. Le relazioni a distanza spesso non sopravvivono.

7/ I figli

Un figlio è una gioia infinita ed anche l’occasione per consolidare il rapporto in nome della loro famiglia. Un figlio però cambia anche molto le cose, impegna e riduce il tempo che prima la coppia dedicava l’un l’altro. Qualche coppia si allontana emotivamente dopo l’arrivo dei figli. Se sarete in grado di ricordare che il figlio è anche la realizzazione di un progetto di coppia il vostro amore non potrà che fortificarsi.

8/ Un fine settimana immersi nel nulla

Un fine settimana nel nulla, solo voi e la vostra anima, poche distrazioni, natura, il cellulare che prende poco e la connessione che è praticamente inesistente vi obbliga a passare il tempo insieme, senza distrazioni. se amerete questo tempo significa che il vostro amore è ben saldo.