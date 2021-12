Coppia: scopri come riaccendere la passione in 4 semplici mosse

Quando si è una coppia datata e si trascorre molto tempo insieme potrebbero verificarsi difficoltà a tenere viva la passione. Ecco cosa fare.

Ti sembra che il tempo trascorso con il partner non sia un tempo di qualità? Forse hai bisogno di qualche suggerimento che possa aiutarti a trovare delle semplici mosse da mettere in atto su base quotidiana per dare uno slancio alla vostra vita di coppia.

Dopo anni trascorsi con il partner è normale che non si viva più su una nuvola d’amore come accadeva all’inizio della relazione. A volte la vita quotidiana con il partner entra in una spirale routinaria dalla quale è difficile uscire. Ogni giorno sembra uguale agli altri, cambiare radicalmente le cose è possibile e anche molto semplice.

4 mosse per riaccendere la fiamma di coppia

Ogni coppia dovrebbe essere giustamente bilanciata e dedicare la propria vita in parte all’altro ed in parte a se stessi per essere felice. La mancanza di vita sociale, di distrazioni e uscite, sono spesso fonte di stress e causa di incomprensioni a livello di coppia. Sentirsi esausti o avere voglia di vedere altre persone non significa che non si ami il partner ma solo che si ha voglia di una ventata di novità.

Discutere e vivere momenti di tensione inoltre è inevitabile e nessuna coppia è immune a questo. Le incomprensioni possono essere anche un modo per evolvere e conoscersi meglio, l’importante è che non siano eccessive in termini numerici e di modi.

Ecco come migliorare la vostra vita di coppia in 4 mosse:

Continuate ad essere curiosi

Anche se il vostro rapporto vi sembra routinario in realtà non lo è affatto. Ogni giorno potrebbe essere reinventato e reso diverso dal giorno precedente. Per passare del tempo di qualità col partner basta riconnettersi. Decidete una serata a settimana da dedicare solo a voi come coppia dove non si parla di impegni, problemi o difficoltà ma solo di amore. Spegnete il telefono durante questi vostri incontri per renderli ancora più speciali.

Per John Gottman, lo psicologo ed esperto di relazioni queste serate romantiche aiutano a restare curiosi e ad avere voglia di interessarsi alla vita dell’altro. Secondo l’esperto non si finisce mai di imparare e conoscere l’altro, conoscersi è il lavoro di una vita.

Abbiate cura del tempo per voi stessi

Se volete essere felici in coppia non limitate le vostre uscite personali e al tempo da dedicare a voi stessi. Datevi delle concessioni reciproche, parlate apertamente e mettete sul piatto tutti i vostri bisogni. Se vi sentite soddisfatti e compresi anziché frustrati la vostra vita di coppia ne gioverà.

Divertitevi

Quando siete insieme cercate di strapparvi sorrisi. Fate insieme qualcosa di bello, di divertente. Giocate. Questo atteggiamento allevierà lo stress che avete accumulato in generale e migliorerà la vostra sintonia di coppia. Non smettete mai di collezionare momenti piacevoli e bei ricordi da condividere di tanto in tanto.

Se con questo freddo non avete voglia di uscire potete usare la vostra casa e un pizzico di fantasia per dare vita ad un momento divertente. Organizzate una cena con indizi, preparate degustazioni con una playlist motivante, fate un gioco, sono tante le possibilità.

Non dimenticate di portare pazienza

Ognuno di noi ha una vita frenetica, impegnativa e più o meno frustrante che può portarci ad avere meno pazienza. Essere tesi è normale ma quando si avverte maggiore irritazione e suscettibilità, sai bene che si potrebbero avere reazioni esasperate. Il consiglio che possiamo darvi è quello di contare fino a 10, sembra scontato ma se solo ci provaste vi rendereste conto di quanto sia efficace. Nessuno lo fa mai eppure fare un passo indietro è spesso risolutivo.

Quando sarete più calmi parlerete meglio, senza aggredirvi e senza discutere.