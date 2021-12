By

Nathaly Caldonazzo è un’iconica attrice italiana, famose per la sua lunga relazione con Massimo Troisi che durò fino alla sua morte. Ma avete mai visto Nathaly Caldonazzo senza trucco? Assolutamente magnifica!

Figlia di una ballerina e di un imprenditore romano, Nathaly Caldonazzo entra giovanissima nel mondo dello spettacolo, partecipando alla fine degli anni 80 come ballerina in alcuni show Rai fra cui Stasera Lino e Fantastico 10. Nota da sempre per la sua bellezza, ancora oggi Nathaly conserva tutto il suo solito fascino. Ecco com’è senza trucco.

La carriera di Nathalie Caldonazzo prende il volo negli anni 90. Nel 1997, infatti, la Caldonazzo entra a far parte della compagnia del Bagaglino, diventando conduttrice di alcuni varietà televisivi e teatrali della compagnia.

Si dividerà poi tra cinema e televisione, entrando nel cast di Paparazzi e CentoVetrine. Rimane attiva anche a teatro (una delle sue grandi passioni) recitando, tra le altre cose, in La bisbetica domata, piéce teatrale diretta da Alessandro Capone.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1992 l’attrice è stata legata aMassimo Troisi, fino alla morte di lui. Ha inoltre partecipato come concorrente a Temptation Island VIP con l’ex-fidanzato Andrea Ippoliti.

I due però si sono lasciati durante le riprese e Nathaly non ha mai rimpianto di aver preso la decisione di lasciare il compagno durante uno show televisivo. Solo grazie al reality, infatti, avrebbe scoperto chi le stava davvero al fianco.

Ma com’è Nathaly Caldonazzo senza trucco?

Anche senza trucco, Nathaly Caldonazzo è sempre meravigliosa. A provarllo, una sua foto pubblicata poco tempo fa su Instagram, in cui l’attrice appare in costume da bagno intenta a rilassarsi.

A 52 anni Nathaly non potrebbe apparire più bella e radiosa! Quale sarà il suo segreto per rimanere così in forma anche con il passare degli anni?