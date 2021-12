Trucco occhi feste 2021 by Valentino | Il make up grafico che adorerai

Il trucco occhi per le feste 2021 secondo Valentino è grafico, d’impatto, assolutamente unico.

Per il trucco delle festività la maison di moda più famosa d’Italia ha scelto un make up assolutamente mai visto. Questo schema di make up capovolge tutto quello che abbiamo sempre pensato fosse “giusto” nella strutturazione del trucco occhi.

L’originalissimo make up di cui parliamo è stato costruito intorno a due tendenze assolute di quest’anno. Una è il trucco grafico nero realizzato con l’eyeliner perfettamente applicato. L’altra è l’utilizzo degli ombretti per la creazione di un forte contrasto tra una componente grafica e una sfumata.

L’originalità di Valentino consiste in una particolarissima rielaborazione della semplice ala di eyeliner e in uno spostamento dell’ombretto. Normalmente infatti le polveri pigmentate vengono applicate all’interno delle linee nere che abbracciano la palpebra o nell’angolo esterno dell’occhio per dare profondità allo sguardo.

Al contrario di quanto si fa solitamente, invece, Valentino propone di usare il colore nell’angolo superiore interno dell’occhio.

Si tratta di una mossa assolutamente azzardata, soprattutto perché in questo modo di crea un make up scolpito, che approfondisce le ombre del viso anziché illuminare le zone del volto dove la luce non arriva.

Studiando con grande attenzione la disposizione del colore e la struttura delle linee sarà comunque molto facile adattare questo make up eccezionale a tutte le forme e i colori di occhi.

Trucco occhi feste 2021 by Valentino: come si esegue e gli errori da evitare

Per cominciare questo make up deve essere realizzato su una base trucco occhi perfetta ma soprattutto perfettamente armonizzata con la base viso.

Sarà fondamentale cancellare le occhiaie e coprirle con un fondotinta cremoso che non secchi la pelle delicatissima di questa zona.

Per correggere le discromie dell’occhiaia in maniera infallibile il consiglio è di utilizzare fondotinta colorati, da scegliere in maniera ragionata sulla base del colore di base dell’occhiaia.

In linea generale il correttore pesca è perfetto per le occhiaie comuni, che vanno dal verde al blu, ma se a causa del freddo le occhiaie dovessero manifestarsi in un intenso color viola l’ideale è optare per un fondotinta giallo.

Per un risultato grafico più preciso è consigliabile anche utilizzare il primer occhi al fine di creare una “tela” più omogenea su cui sia più semplice tracciare linee pulite.

Il trucco sulla palpebra

La palpebra mobile andrà truccata con un ombretto molto luminoso, che possa essere il bianco, l’argento o un beige naturale molto chiaro.

Dopo aver realizzato accuratamente la base sarà necessario lavorare con l’eyeliner. Certamente per le principianti l’ideale sarà utilizzare un applicatore a penna con pennello a serbatoio. Le più esperte però otterranno risultati perfetti utilizzando due pennelli di diverse dimensioni e un eyeliner in barattolo.

Il consiglio è infatti quello di utilizzare il pennello più grande per la linea principale lungo la palpebra, quindi anche per l’ala che si estende oltre l’angolo esterno dell’occhio.

Utilizzando un pennello di dimensioni maggiori si otterrà una linea piuttosto spessa con una sola passata. Così facendo non ci sarà la necessità di aggiungere spessore e rischiare di realizzare un trucco impreciso.

Con il pennello più piccolo andranno realizzate invece:

la linea e l’ala della palpebra inferiore

la linea a metà della palpebra superiore

la linea lungo la piega della palpebra

L’ombra colorata

L’eccezionalità di questo make up consiste nell’applicazione di un’ombra colorata nell’angolo interno superiore dell’occhio.

Lo strumento migliore per realizzarla è un pennello a goccia molto morbido di medie dimensioni. Come regolare l’intensità del colore? Il consiglio è applicare e sfumare poco colore per volta lungo l’arcata sopracciliare.

Per realizzare il punto luce sotto l’angolo del sopracciglio si potrà utilizzare pochissimo illuminante o lo stesso bianco della palpebra.

Bisogna tener presente però che si dovrà realizzare l’ombra solo lungo metà del sopracciglio, sfumandola moltissimo verso l’esterno.

Per quanto riguarda il colore il consiglio è di sceglierlo abbinandolo al colore degli occhi. Il viola borgogna sarà perfetto per gli occhi azzurri, mentre potrebbe apparire troppo cupo con gli occhi marroni.

In questo caso meglio optare per un fucsia molto intenso. Si tratta di un altro colore top di questo periodo, scelto anche da Valentina Ferragni per un bellissimo look anni Ottanta.

A chi sta bene questo make up?

Il make up di Valentino per le feste non è adatto a chi ha gli occhi infossati. Questa particolare forma d’occhi, infatti, crea sul viso ombre molto forti che questo make up accentuerebbe ulteriormente.

Anche chi ha gli occhi incappucciati dovrebbe evitare questo make up, poiché sarebbe davvero molto difficile da realizzare. Il motivo è che la palpebra, molto nascosta, non risulterebbe abbastanza visibile e non potrebbe esaltare questo make up.

Via libera invece a chi ha una palpebra ampia e ben esposta. Anche chi ha occhi molto grandi potrà sfoggiare questo trucco, che non è adatto alle ragazze con gli occhi piccoli. Il trucco occhi per le feste 2021 di Valentino è troppo “pesante” anche per chi ha il viso molto minuto.