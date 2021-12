Gf Vip 6: ecco gli ultimi outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

By

Ecco gli ultimi outfit che le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, hanno sfoggiato la Gf Vip 6: scopriamo come erano vestite.

Archiviata la 25esima puntata del Grande Fratello Vip 6 ieri sera, senza non pochi colpi di scena, ma anche momenti toccanti e rese dei conti. Già perché la notte precedente alla puntata tra Alex Belli e Soleil Sorge è scattato più di un bacio sotto le coperte.

Ad ammettere di essere andati oltre i limiti è stato lo stesso Belli. Non solo, Lulù una delle tre princess ha raccontato la dolorosa storia della sua famiglia che si è trovata all’improvviso senza mezzi per sostenersi. Lo stesso, prima di essere eliminata, ha fatto Patrizia Pellegrino, lasciandosi andare al racconto di momenti piuttosto duri e toccanti come la perdita del figlio prematura, la malattia dell’altra figlia e il suo tumore.

Insomma un’altra puntata all’insegna di momenti forti e qualche novità. Come sempre però siamo andati a scoprire cosa indossavano le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe perfette nei loro look vediamo come erano vestite.

Ecco gli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Gf Vip 6

Le due opinioniste anche ieri sera hanno dato prova di eleganza e fascino. Per l’occasione Adriana Volpe ha optato per un abito da cerimonia in stile natalizio, mentre la Bruganelli ha scelto di vestire in modo elegante con uno spezzato. Scopriamo i dettagli.

Si avvicina il Natale e anche i vipponi lo festeggeranno in diretta dalla casa più spiata d’Italia. Con l’occasione anche gli outfit saranno sempre più a tema natalizio e festivo man mano che andremo avanti.

La prima a dare il via alla carrellata di abiti natalizi è stata Adriana Volpe che con l’outfit di ieri sera ha colto in pieno lo spirito natalizio. L’abito indossato da Adriana Volpe era infatti da cerimonia lungo e rosso.

In particolare grazie al taglio monospalla e alla gonna leggermente plissettata la Volpe sembrava una dea romana. Il long dress era ancora una volta del brand, ormai utilizzato spesso dalla Volpe, Fabiana Ferri. Un’azienda 100% made in Italy dalle linee eleganti e femminili che esalta la bellezza di ogni donna.

A completare l’outfit un paio di decolleté color oro che si sposavano perfettamente con l’abito e facevano anche molto Natale. Inoltre, la pettinatura con la lunga treccia da una parte era perfetta in abbinamento con l’abito e gli accessori.

Passiamo ora all’outfit di Sonia Bruganelli. Per l’occasione la moglie di Paolo Bonolis ha puntato su un look bon ton e semplice ma altrettanto elegante. La bionda opinionista ha indossato un maglioncino blu elettrico, sui toni della scenografia del Grande Fratello, e sotto una gonna longuette nera. Il tutto a firma di un marchio pronto moda denominato Amné.

Come calzature, la Bruganelli ha optato ancora una volta per un paio di decolleté a firma Casadei scegliendole stavolta semplici e in pelle nera. Le classiche Blade. Inoltre, a fare la differenza gli accessori. Infatti, ieri sera l’opinionista ricordava molto una diva degli anni ’60 grazie al cerchietto nero leggermente bombato. Infine i bracciali erano a firma FLU.xe.

E ora non ci resta che attendere venerdì prossimo per scoprire i nuovi scoop della casa del Grande Fratello Vip 6 ma anche per vedere i nuovi outfit delle due bionde opinioniste al fianco di Alfonso Signorini.