Adriana Volpe e Sonia Bruganelli accendono il Gf Vip 6 a suon di outfit

Ancora una volta Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno acceso il Grande Fratello Vip a suon di outfit: scopriamo cosa indossavano le due opinioniste.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha riservato non pochi colpi di scena. A tenere banco ancora una volta la vicenda Alex Belli Soleil Sorge che sembra diventare sempre più infuocata.

Non solo, attimi di panico quando una delle Princess, Lulù si è rinchiusa in bagno dopo aver saputo che una fra lei o sua sorella sarebbe uscita dal Gf Vip, e a seguire la sgridata di Alfonso Signorini. E poi l’entrata in scena di Valeria Marini e Giacomo Urtis che partecipano come unico concorrente, e Biagio D’Anelli.

Insomma tanta carne al fuoco anche ieri sera ma come sempre noi siamo qui per raccontare gli outfit delle due opinioniste dell’edizione del Gf Vip 6, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che ormai accompagnano Alfonso Signorini dalla prima puntata.

Ecco gli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

La ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in scena ieri sera facendo oltre il 21% di share. E i “vipponi” hanno regalato colpi di scena ed emozioni al pubblico a casa.

Come sempre scopriamo i look delle due opinioniste che anche ieri erano al fianco di Alfonso Signorini a commentare le vicende nella casa. Le due bionde opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, hanno spesso dimostrato di avere pareri diversi su molti aspetti.

E anche nel look sono piuttosto diverse ma entrambe perfette negli outfit indossati. Vediamo allora come erano vestite le due dame nel salotto di Signorini.

Partiamo da Adriana Volpe, la conduttrice ha scelto anche ieri di indossare il blu, il colore che caratterizza anche la scenografia del Grande Fratello. Un colore che la Volpe ha scelto anche in altre puntate. Il mini-dress in tessuto lurex è del brand Kontatto e si può acquistare a 108 euro.

La Volpe ha personalizzato l’abito indossandolo con una cintura nera e un collarino nero al collo, il tutto in tessuto lucido. Inoltre ai piedi calzava un paio di decolleté con tacco sottilissimo e altissimo a stiletto.

Capelli lisci e sciolti stavolta, per la bella ex gieffina che ha preso le difese di Miriana Trevisan contro Soleil Sorge.

E ora passiamo all’outfit di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis indossava uno spezzato gonna e golfino tutto in nero. La gonna in particolare era ad effetto lucido, o in raso o in seta, mentre il pullover a maniche corte e collo alto, di lana.

Come sempre la Bruganelli ha stupito con i dettagli. Ai piedi ancora una volta indossava le sue immancabili Casadei, stavolta ha optato però per un modello ancora più particolare, in pizzo su sfondo panna. In particolare il modello indossato è il Blade.

Ad impreziosire il look la Bruganelli ha indossato una collana a catena d’oro, a marchio FLUxe, un brand di gioielli realizzati a mano. A completare il look capelli raccolti per la bionda opinionista.

Non resta che attendere venerdì prossimo per un’altra diretta dalla casa più spiata d’Italia e per ammirare i prossimi outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.