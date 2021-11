GF VIP 6: splendide nei loro outfit Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ancora splendide nei loro outfit: scopriamo cosa indossavano.

La ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in archivio e ancora una volta le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non sono passate inosservate perché sfoggiavano due outfit a dir poco meravigliosi.

Entrambe le dame nel salotto di Alfonso Signorini erano splendide differenziandosi tra di loro negli stili e nel look. Mentre la Volpe ha scelto un abito fiabesco sia nella forma che nel colore, la Bruganelli ha optato per un look più smart ma sempre molto chic.

E allora andiamo a scoprire chi ha vestito le due opinioniste, quali sono gli stilisti che hanno creato i loro abiti e con quali accessori hanno impreziosito gli outfit.

Ecco gli outifit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Si è conclusa un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6 e i nostri vipponi non mancano di riservarci sorprese e colpi di scena. Il più eclatante è stata probabilmente la proposta di matrimonio di Alessandro, alla fidanzata Francesca Cipriani.

E poi l’ingresso in casa di due nuove concorrenti Maria Monsè, scambiata da Giucas Casella per Adriana Volpe, suscitando l’ilarità dello studio, e Patrizia Pellegrino. Insomma, come sempre tante sorprese ed emozioni ma come al solito ci soffermeremo sull‘abbigliamento delle due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Partiamo da Adriana Volpe che indossava un abito celeste in tessuto di lurex, monospalla e asimmetrico anche nella gonna. Oltre ad avere una grande ruches sul corpetto, l’abito presentava anche un profondo spacco sulla gamba. Un mix seducente e dallo stile fiabesco.

L’abito lungo è a firma di Fabiana Ferri, stilista che ormai abbiamo imparato a conoscere grazie anche alla Volpe che è solita indossare gli abiti di questo brand da cerimonia e 100% Made in Italy.

Ai piedi la conduttrice indossava un paio di decolleté argento a riprendere l’effetto lurex dell’abito. E stavolta la bionda ex gieffina ha optato per uno chignon morbido molto elegante.

Vediamo invece ora Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis stavolta ha optato per un abito corto e stretch tale da mettere in evidenza le sue forme sinuose. Il mini-dress, che le calzava a pennello, valorizzando in particolare il seno, è a firma di Flavio Castellani.

Si tratta di un brand con sede a Prato, territorio di antica tradizione tessile, che è riuscito a distinguersi come una delle aziende più dinamiche del settore. Dallo stile moderno, grintoso ma anche elegante la “Flavio Castellani” veste una donna al tempo stesso sobria e sensuale.

Inoltre, questa azienda riflette un connubio perfetto di artigianato e tecnologia uniti insieme al fine di realizzare capi di ottima qualità e Made in Italy.

Come sempre ai piedi della Bruganelli c’erano invece un paio di decolleté nere a firma Casadei, che ormai sappiamo essere il suo marchio preferito in quanto a calzature. Anche per la bionda opinionista capelli raccolti a mettere in risalto il suo bel viso.

Non ci resta che attendere la puntata di venerdì per vedere i nuovi look e i prossimi colpi di scena.