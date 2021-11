Umidità in casa? Prova tutti i rimedi naturali più utili ed efficaci

L’umidità in casa è un problema al quale è importante prestare la massima attenzione. Scopri i rimedi per risolverlo naturalmente e con semplicità.

Con l’arrivo dei primi freddi si tende ad andare incontro anche ad un problema piuttosto comune ma che tante persone sembrano ignorare. Si tratta dell’umidità in casa. Una situazione che se non affrontata e superata può portare a situazioni spiacevoli come la sensazione di freddo costante, cattivi odori e, nel casi più complessi, la formazione di muffa.

Al fine di preservare sia la propria salute che la qualità della vita è quindi molto importante riconoscere il problema dai primi segni ed acquisire quante più informazioni per debellarla velocemente e nel modo più naturale possibile.

Umidità in casa: i rimedi che tutti dovrebbero conoscere e mettere in pratica

Avere una casa umida non è mai piacevole e, com’è facile intuire, non è neppure salubre. È quindi molto importante cercare di rimediare il più possibile fin dai primi segni.

E tutto per vivere in un ambiente che sia sano e conforme al benessere di tutta la famiglia.

Cerchiamo quindi di capire quali sono i rimedi naturali da mettere in atto quando la casa inizia a dare segni di umidità. Quanto ai suddetti segni, questi sono solitamente:

Il classico odore di chiuso o di muffa

La presenza di ombre scure sulle pareti

Macchie d’acqua per le stanze

Parquet che scricchiolano o si sollevano

La carta da parati gonfia

Andando ai rimedi, uno tra i più utili è quello che comprende l’uso di sale grosso. Quando i muri appaiono segnati dall’umidità, può essere infatti utile spargerne un po’ in alcune ciotole e posizionare le stesse in prossimità delle macchie.

Il sale grosso ha infatti la prerogativa di attirare a se tutto l’umido, liberando così le pareti che potranno poi essere asciugate con una stufetta o mantenendo ben areata la stanza. Inutile dire che anche installare un buon deumidificatore si rivela solitamente utile. Sopratutto se si hanno più stanze sulle quali agire.

Ovviamente, la miglior soluzione all’umidità in casa è quella di evitarne proprio la formazione. Per riuscirci basta mettere in atto alcune semplici strategie. Per prima cosa si rivela importante far circolare l’aria aprendo ogni giorno tutte le finestre e facendo entrare la luce del sole. Bisogna poi evitare di tenere mobili grandi davanti ai muri più in ombra o davanti alle finestre.

Evitare di riempire la casa di piante e stendere il bucato sempre fuori. In alternativa si potrà optare per un’asciugatrice. Detto ciò, evitare vapori, acqua calda in bagno senza aprire le finestre subito dopo e il troppo freddo nell’ambiente domestico è sempre una maggior garanzia di salubrità e di una casa priva di umidità e, di conseguenza, della tanto sgradevole muffa.

