Perché alcune donne sono attratte da uomini sposati?

Cosa spinge alcune donne a decidere di stare con un uomo che sanno essere sposato? Un uomo non libero non è un deterrente? Ecco il motivo.

Molte donne cercano di soddisfare i propri canoni estetici nella ricerca di un partner, altre prediligono alcuni tratti caratteriali, quel che è certo è che ognuno ha le proprie preferenze in fatto di uomini. In alcuni casi la preferenza viene sancita dalla fede. Alcune donne sono particolarmente attratte dagli uomini che portano la fede nuziale.

Cosa spinge una donna a preferire come partner un uomo sposato a impegnato in una relazione? Sono uomini inaccessibili, in qualche modo vietati, questo potrebbe essere motivo di attrazione, ma sono anche uomini che non si fanno scrupoli a tradire, quindi sono uomini pericolosi. Sono davvero questi i motivi che li rendono così attraenti?

LEGGI ANCHE —-> Un esperto rivela l’astuzia per proteggere la coppia dal tradimento

Perché le donne sono attratte da uomini sposati?

Ci sono donne che provano una forte attrazione per gli uomini sposati e vivono una relazione che sanno essere intrisa di speranza, amore, dipendenza e tradimento, che spesso conduce ad un unico destino: un sogno infranto. L’uomo disposto a tradire sua moglie non è detto che sia anche un uomo disposto a lasciarla.

Molte donne sanno bene il rischio che corrono e quale potrebbe essere la sorte di una relazione con un uomo che non appartiene loro del tutto. Nonostante questo tipo di situazione sia estremamente complicata, parecchie donne sono disposte a rischiare di soffrire.

Francesco Alberoni, sociologo di fama mondiale, esperto nello studio delle emozioni collettive e dei sentimenti umani, spiega i motivi alla base di questa particolare scelta sentimentale.

Ogni donna è diversa dall’altra, anche le ragioni che conducono a questo tipo di scelta sono diverse, sebbene dal punto di vista sociologico esistono aspetti comportamentali comuni:

Il pericolo

Tra i fattori che menziona il sociologo abbiamo il pericolo. Il pericolo ha sempre scatenato la fantasia sessuale, il pericolo di essere visti, scoperti è stimolante.

La competizione

Un uomo di un altra donna fa scattare la competitività e l’attrazione nell’amante. Ci sono donne che in presenza di una rivale si sentono stimolate. Non è una questione di amore, è piuttosto una questione di rivalità. Il triangolo per alcune persone è l’elemento che apporta sale nel rapporto e pertanto è molto ricercato.

Il potere

Una relazione clandestina e instabile apporta un grande potere all’amante che sa di governare il partner infedele che necessita di nascondere un grande segreto. Anche il potere è fonte di seduzione. Potrebbe sembrare una motivazione subdola, in realtà il potere ed il dominio hanno sempre avuto un grande ruolo nel gioco dell’amore. Avere potere sull’altro significa anche permettersi il lusso di godere solo degli aspetti positivi di una relazione, ad esempio godersi solo i momenti belli, poiché non comparendo ufficialmente nella vita dell’altro, non si è obbligati ad assolvere anche gli aspetti negativi della vita quotidiana di una relazione, come la condivisione dei problemi o il lavare i panni sporchi.

La libertà

Chi decide di essere l’amante di un uomo sposato inoltre riesce ad ottenere di avere una relazione sessuale senza dover intralciare la sua libertà. Ovviamente avere un partner significa orientare le proprie decisioni e la propria vita anche in funzione dell’altro. Avere un partner indica il bisogno di creare una reciprocità. Alcune donne non vogliono sentirsi impegnate. Stare con un uomo sposato è la cosa migliore che possa capitare loro. Quell’uomo non avrà mai nessuna pretesa sull’amante, non è nella posizione di poterselo permettere. La paura di impegnarsi si inserisce nelle motivazioni probabili della scelta di una donna di relazionarsi con un uomo sposato.