GF VIP 6: outfit da favola per Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Splendide ancora una volte le due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno incantato il pubblico con outfit da favola al Gf Vip 6.

Un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in onda dagli studi di Cinecittà non senza colpi di scena, emozioni, pianti, risate e litigate. Anche ieri sera per la 17esima puntata i vipponi hanno saputo emozionarci e stupirci.

A tenere banco ancora una volta la “relazione pericolosa” tra Alex Belli e Soleil Sorge e poi la discussione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, e la sorpresa per Manila Nazzaro con l’arrivo del fidanzato Lorenzo Amoruso all’interno della casa. E tanto altro ancora.

Ma quello di cui vogliamo occuparci in questa sede è degli outfit delle due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe meravigliose anche ieri sera, ad accompagnare Alfonso Signorini. Scopriamo i look da favola di entrambe.

Ecco gli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Raffinate e super eleganti con un tocco di glamour le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli anche ieri sera, per la 17esima puntata del Grande Fratello Vip 6 sono apparse radiose e scintillanti.

Entrambe chic e di classe hanno optato per due colori contrapposti, ovvero, la Volpe ha scelto il bianco-crema, mentre la Bruganelli ha optato per un più classico nero. Scopriamo allora chi ha vestito le due bionde opinioniste che affiancano il mattatore Alfonso Signorini.

Partiamo da Adriana Volpe, la bellissima conduttrice, sempre più bionda, stavolta ha scelto di tenere i capelli lisci e sciolti. Anche per questa puntata si è affidata alla maestria di Elisabetta Franchi, indossando un mini-dress color panna, completamente tempestato di paillettes.

La Volpe aveva già indossato questo abito ma in nero nel corso della terza puntata risultando anche il quel caso bellissima. Il vestito fa parte della nuova collezione della Franchi autunno-inverno e si trova nel sito della stilista al costo di 450 euro.

Ai piedi la Volpe indossava un paio di decolletè super scintillanti e glitterate di color argento. E anche stavolta l’ex gieffina ha fatto centro risultando sexy ma non volgare, insomma un vero schianto.

E ora andiamo ad analizzare l’outfit di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis per la serata ha scelto il nero, lasciando un attimo da parte i colori accesi che l’hanno contraddistinta nelle ultime puntate.

Pur stando benissimo anche nei toni più vivaci con questo abito nero con fantasia in argento a paillettes, era davvero elegante. Un abito a maxi-tuta con pantaloni firmato Giorgio Armani. Come sempre immancabili ai piedi le Casadei, stavolta ha optato per un modello tacco 12 centimetri in suede di color nero.

Capelli sciolti anche per la bionda opinionista e pettinatura liscia anche per lei come la collega. La scelta ci è sembrata quella giusta.

E allora non ci resta che attendere venerdì prossimo per un’altra puntata in diretta dalla casa più spiata d’Italia, con al timone ancora una volta Alfonso Signorini e le due spalle, le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.