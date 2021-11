Trucco occhi per le feste: punta tutto sulle ciglia (e un rossetto rosso)

Chi ha detto che il trucco occhi per le feste debba essere super elaborato, pesante, vistoso e glitterato? Per chi vuole puntare assolutamente tutto sulle labbra ecco il trucco occhi ideale.

Il trucco occhi nude non è esattamente ciò a cui si pensa subito quando si pensa di creare un make up festivo, eppure puntare tutto sulle labbra e sulle ciglia è una scelta di gran classe per un trucco delle feste portabilissimo anche nel resto dell’anno!

Chi ama truccare le labbra con colori vistosi sa perfettamente che il modo migliore per evitare di creare un trucco eccessivo e troppo pesante è puntare su un trucco occhi discreto, realizzato a partire da colori neutri o molto vicini al tono della pelle.

Il problema però è che trucchi di questo tipo possono risultare molto blandi e poco interessanti, più adatti alla quotidianità che a una serie di occasioni di festa come il periodo natalizio e quello di Capodanno.

Qual è il segreto per realizzare un make up festivo con gli occhi nude? Presto detto: è tutta una questione di contrasti.

Il trucco occhi delle feste nude (ma con tante ciglia)

Un trucco neutro e discreto ha il pregio di non appesantire lo sguardo e di farlo apparire luminoso e fresco anche dopo molte, quindi è l’ideale da indossare nelle interminabili cene e serate tra amici e parenti.

Il problema di questo make up è che, se non viene eseguito correttamente, può creare un effetto piuttosto piatto, senza profondità. Il segreto naturalmente consiste nel creare giochi di luci e di ombre molto delicati, senza creare contrasti troppo forti.

Lo schema ideale naturalmente è il classico smokey eyes, da preferire nei toni del rosa e del marrone, e il più moderno half cut crease. Si tratta di una tecnica che permette di creare delicate ombre nella parte esterna dell’occhio e nella zona appena superiore alla palpebra ma che lascia metà della palpebra mobile chiara, luminosa e ben definita.

Chi ha occhi piccoli oppure gli occhi incappucciati, dovrebbe evitare assolutamente di applicare una linea di eyeliner quando si realizza l’half cut crease. In questo modo l’occhio rimarrà più chiaro e più “aperto”, apparendo anche meno affaticato a tarda sera.

Facendo a meno dell’eyeliner però si pone il problema del poco nero sulla palpebra superiore: questo colore è essenziale infatti per conferire allo sguardo profondità e, senza, l’occhio potrebbe apparire poco espressivo.

I modi per risolvere il problema possono essere diversi. Uno dei più utilizzati in assoluto è il piegaciglia, che permette di ottenere ciglia molto aperte, alle quali è possibile conferire spessore e struttura con l’applicazione di molto mascara.

Chi invece ha ciglia corte e poco ricurve dovrebbe invece ricorrere all’utilizzo di ciglia finte che siano in grado di rendere lo sguardo più espressivo e sensuale. La “barriera nera” creata dalle ciglia sarà anche in grado di far risaltare per contrasto la luminosità della palpebra mobile, completando il look in maniera impeccabile.

Il nostro consiglio è quello di scegliere sempre il tipo di ciglia finte adatte al nostro viso, alla grandezza e alla forma dei nostri occhi e naturalmente al tipo di effetto finale che vogliamo ottenere.

Per un trucco occhi delle feste anni 40 il segreto è puntare su ciuffetti di ciglia finte da applicare in maniera che risultino più lunghi e curvi sull’angolo esterno dell’occhio, più corti e più radi verso l’interno, per un effetto “da gatto” che non ci farà passare inosservate.

Certamente più comode dei singoli ciuffetti di ciglia ci sono le ciglia finte complete ma digradanti, che sono cioè più corte nella parte interna dell’occhio e più lunghe nella parte esterna. In questo modo si otterrà un effetto perfettamente bilanciato e graduale con l’applicazione di un solo arco di ciglia: questo sistema è assolutamente perfetto per chi non ha molta dimestichezza nell’applicazione dei singoli ciuffi di ciglia ma vuole ottenere un effetto “allungato” verso la tempia.

Infine, come truccare le labbra per un make up festivo che punta su un trucco leggero per gli occhi? Semplicissimo: con una tinta labbra rosso fuoco! Questo prodotto è il più duraturo in assoluto per il trucco delle labbra e resisterà benissimo a ore e ore di cibo, di chiacchiere e di baci! Se sei indecisa nella scelta della tinta labbra perfetta, clicca qui per i consigli della nostra esperta!