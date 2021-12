Glitter Halo Eyes | Il trucco occhi per le feste 2021 che ti farà brillare

Il glitter halo eyes è un trucco super luminoso perfetto per le festività natalizie e che può essere declinato in moltissimi colori.

Si tratta di uno schema trucco molto apprezzato soprattutto dalle donne che lavorano in televisione, poiché conferisce allo sguardo molta apertura e luminosità, facendo apparire gli occhi più grandi.

Il più classico trucco halo eyes consiste nell’applicazione di un colore più scuro agli angoli dell’occhio e di un colore più chiaro al centro della palpebra.

L’obiettivo è scegliere due colori a forte contrasto, in maniera da creare un effetto chiaroscuro molto drammatico.

Si tratta di un trucco ideale per chi ha occhi piccoli e vuole farli apparire più grandi ma anche per chi ama il trucco molto appariscente ma vuole evitare di rendere lo sguardo troppo cupo.

La variante per le feste 2021 dell’halo eyes consiste nell’applicazione di prodotti glitterati sul centro della palpebra, in maniera da catturare una quantità di luce maggiore e rendere il make up perfettamente in tono con l’aria glitterata che si respira a Natale.

Glitter Halo Eyes: come si fa e quali colori abbinare

L’halo eyes è una tecnica che prevede l’uso di una gran quantità di prodotti. Considerando che gli ombretti più adatti per questo make up sono quelli in polvere, è semplice capire che uno dei problemi maggiori da affrontare è quello del fallout.

Il fallout consiste in pratica nella “caduta” (è questo il significato della parola fallout) di polveri colorate dalla palpebra. Le polveri colorate con cui abbiamo creato il make up occhi potrebbero quindi macchiare la base trucco nella zone delle tempie e soprattutto delle guance, rovinando l’insieme.

Per fare in modo che questo non accada è fondamentale l’utilizzo del primer.

Dopo aver preparato la base occhi si passerà direttamente alla creazione del make up occhi: sarà molto meglio realizzare la base trucco sul resto del viso dopo aver applicato le polveri colorate, in maniera da poterle rimuovere dalle gote senza rovinare la base.

Dopo aver preparato accuratamente la base sarà necessario applicare il colore più scuro partendo dagli angoli degli occhi e sfumandolo accuratamente verso il centro della palpebra. Il consiglio è di applicare poca polvere per volta e creare vari strati sovrapposti fino a ottenere il colore che si desidera.

La regola è dividere la palpebra in tre parti e lasciare sempre un terzo della palpebra non truccato, cioè lo spazio centrale.

Successivamente si andrà ad applicare il colore chiaro al centro della palpebra avendo cura di applicare la polvere con movimento orizzontali dal centro verso gli angoli e non viceversa per evitare di coprire il colore chiaro con quello scuro.

Una variante interessante consiste nel creare un alone di colore differente intorno all’intero trucco occhi, disegnando una mezzaluna dall’angolo esterno all’angolo interno dell’occhio. Per realizzare questo alone di colore è consigliabile utilizzare un pennello a goccia molto morbido e di piccole dimensioni per riuscire a creare una striscia di colore più sottile e precisa possibile.

L’applicazione del glitter

L’applicazione del glitter deve avvenire ovviamente solo sulla zona chiara dell’occhio, quindi al centro della palpebra. Il colore del glitter e quello dell’ombretto di base devono essere simili, in maniera da creare soltanto una texture più luminosa senza alterare l’effetto del chiaroscuro.

Per applicare il glitter è necessario creare una base con la colla per ciglia finte coprendo tutta la zona in cui si vogliono applicare i brillantini. Subito dopo si andrà a prelevare una piccola quantità di polvere di glitter sul pennello che andrà applicata con leggere pressioni della punta e non con movimenti del pennello.

Una buona alternativa consiste nel mescolare la polvere di glitter a un po’ di ombretto cremoso di colore neutro.

Una buona alternativa naturalmente sono gli ombretti luminosi ma bisogna sottolineare che con questi prodotti si ottiene solo un effetto metallizzato, e non davvero glitterato.

La soluzione più pratica è invece l’applicazione di ombretti liquidi glitterati (troverai uno dei migliori in commercio alla fine dell’articolo): facili da stendere con precisione grazie all’applicatore, non lasciano cadere brillantini e durano a lungo senza sbavare.

La scelta dei colori

Naturalmente l’oro e l’argento sono i colori ideali da utilizzare per un make up occhi per le feste. Si consiglia l’oro se si hanno capelli biondi e carnagione dal sottotono caldo, mentre l’argento sarà perfetto per le donne dalla pelle con sottotono freddo.

In entrambi i casi sarà fondamentale scegliere un colore scuro dal finish opaco per truccare gli angoli della palpebra. In questo modo l’effetto “drammatico” sarà assicurato e la parte centrale dell’occhio apparirà ancora più luminosa.

Per quanto riguarda il colore scuro il nero e il marrone sono passepartout assoluti, da scegliere con grande serenità e sempre presenti nella trousse trucchi di tutte le donne.

Naturalmente c’è la possibilità di sbizzarrirsi con tutti i possibili colori, tra cui il viola e il blu che sono tipicamente invernali. Se si hanno gli occhi all’ingiù oppure piuttosto piccoli è meglio non applicare colore sotto le ciglia inferiori, per non far apparire gli occhi ancora più piccoli e più “spioventi”.

L’importante è lasciare sempre le labbra chiare o nude, così da non caricare eccessivamente il viso.

Per quanto riguarda invece la base viso, perfetta l’idea di utilizzare un illuminante lucido sulla parte alta dello zigomo e intorno all’orbita degli occhi.