Eccoci giunti a una nuova, entusiasmante puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Come al solito, i look delle carismatiche opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli illuminano la serata del Gf Vip.

Una puntata ricca di emozioni quella del Gf Vip. Stavolta nessuno è stato eliminato e a finire in nomination sono state Carmen, Soleil, la discutissima Lulù, Clarissa e Manila. Ma a catturare la nostra attenzione sono stati gli abiti delle due belle opinioniste! Vediamoli più da vicino.

La ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha come al solito suscitato molto scalpore. Delia Duran è tornata nella Casa per incontrarsi con Alex Belli e mettere una toppa ai precedenti scontri. Anche se nessuno è stato eliminato, è abbastanza ovvio che la preferita del pubblico sia proprio la bellissima Miriana Trevisan.

D’altro canto, la Volpe e la Bruganelli si sono dimostrate, come sempre, all’altezza della situazione, anche con la scelta degli outfit per la serata.

I look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli illuminano la serata

Per questa ventiduesima puntata Adriana ha optato per un look decisamente rock.

L’abito è un due pezzi con ampia gonna nera svolazzante in tulle nero abbinato a un top aderente in pelle nera con cerniera sul davanti a evidenziare il decollete. Ai polsi, Adriana sceglie di indossare due spessi bracciali neri che rendono il look ancora più sexy. Il tocco finale? Lo smalto rosso brillante!

Scelta più “bon-ton” per la sempre composta Sonia Bruganelli, che rimane fedele alle sue gonne al ginocchio e alle decollete con tacco altissimo. Anche Sonia sceglie un look total black: ad accompagnare l’ampia gonna nera, Sonia opta per un top con rifiniture argentate che si intrecciano elegantemente sulle braccia. Per l’hairstyle, Sonia opta per un look semiraccolto che rende più trasgressivo uno stile altrimenti molto serio e sofisticato.

Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire se le due belle opinioniste ci stupiranno con look inaspettati!