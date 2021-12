Gf Vip 6: ecco come erano vestite Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Per la 27esima puntata del Grande Fratello Vip 6 scopriamo come erano vestite Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste.

Puntata scoppiettante quella che è andata in scena ieri sera dagli studi di Cinecittà con non pochi colpi di scena. A partire dalla vicenda Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, che hanno praticamente tenuto tutti con il fiato sospeso.

Come sempre però quello che qui vogliamo analizzare è il look delle due spalle di Alfonso Signorini, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che lo accompagnano immancabilmente in ogni puntata dall’inizio del programma.

Le due opinioniste si sono contraddistinte anche ieri sera con i loro outfit. Ma come erano vestite? Andiamo a scoprire cosa indossavano per la 27esima puntata Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Ecco come erano vestite Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Anche la ventisettimana puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in archivio e dopo l’uscita di Alex Belli perché squalificato per non aver rispettato il freeze abbiamo visto anche le lacrime di Sonia Bruganelli.

Ma non di certo per Belli, quanto per Katia Ricciarelli. La moglie di Bonolis, infatti, si è commossa dopo quello che la cantante lirica ha pronunciato in confessionale sull’amore e sul desiderio di volersi sposare. Tra le novità di ieri sera anche l’abbandono di Francesca Cipriani che deve lasciare per motivi di salute e non potrà arrivare fino alla fine del reality che andrà avanti ancora per altri 3 mesi, fino a marzo 2022.

Ma allora andiamo a scoprire quali sono gli abiti che hanno indossato ieri sera le due bionde opinioniste. Quello che è balzato subito all’occhio la scelta di colori scuri per entrambe. Dando priorità al nero e a tessuti preziosi e raffinati.

Partiamo allora da Adriana Volpe che per l’occasione ha indossato un abito di Gabriele Fiorucci Bucciarelli più corto davanti rispetto al dietro lungo. Nero ed in tulle il vestito molto chic presenta un corpetto nella parte superiore che mette in risalto il seno, mentre la gonna è ampia e svasata.

Ad impreziosire il tessuto inoltre dei ricami in bianco che risaltavano sul colore nero dell’abito. Ai piedi l’ex gieffina calzava un paio di decolleté nere e stavolta ha scelto un’acconciatura semplice con i capelli sciolti e lisci.

Ed ora passiamo a Sonia Bruganelli. Anche l’altra opinionista ha optato per colori scuri per la serata di ieri, mostrandosi con un look elegante ma austero. Per l’occasione ha scelto tre brand del calibro di Bagutta, Hermes e Casadei.

In particolare per la camicia dall’effetto foulard ha scelto il marchio Bagutta, sinonimo di Made in Italy e artigianalità dal 1945. Per i pantaloni leggermente svasati si è affidata invece ad una garanzia come Hermes e infine per le scarpe ha optato per il suo brand preferito ovvero Casasei, scegliendo la blade color argento glitterata che fa subito festa.

Per i capelli, come la collega, anche la Bruganelli ha scelto stavolta un liscio con l’onda davanti a metà tra gli anni ’90 e Iva Zanicchi, come lei stessa ha ironizzato su Instagram, che dire! Perfetta!

Non resta che attendere venerdì prossimo per scoprire i nuovi outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e conoscere i nuovi scoop della casa più spiata d’Italia.