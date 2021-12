Trucco Occhi delle Feste | Prova il viola e oro per brillare a fine 2021

Il trucco occhi delle feste 2021 dev’essere classico a tutti i costi? Assolutamente no! Ecco un’idea super chic per un make up che attirerà tutti gli sguardi!

Nella maggior parte dei casi quando si pensa al trucco occhi da indossare durante le feste si immaginano colori molto classici come il grigio e il nero illuminati da tocchi d’argento, cioè i tipici colori invernali. Si può variare? Assolutamente sì!

Per essere memorabile e allo stesso tempo adatto al contesto delle feste un trucco occhi deve presentare piccoli dettagli metallici o ombretti dal finish luminoso.

Quello che proprio non si può accettare nel corso del periodo più festivo dell’anno è portare in giro un trucco opaco o molto, molto scuro. Certo, non a tutte piace un trucco super luminoso o completamente metallizzato. Per questo motivo sarebbe molto, molto meglio, trovare un preciso equilibrio tra colori matte e luminosi.

Una coppia di colori perfetta per tutti i colori di occhi è quella composta da viola e oro. Il motivo è che questi colori si abbinano letteralmente a qualsiasi colore di iride, sia agli occhi scuri (che si sposano a meraviglia con il viola) sia agli occhi chiari, che risalteranno in particolare con un viola piuttosto intenso.

Tutte le varianti più interessanti di un trucco occhi viola e oro per le feste

Per realizzare trucchi che abbinino questi due colori bisogna prima di tutto fare una scelta precisa: si vuol puntare a ottenere un effetto opaco con tocchi di luce oppure si vuole ottenere un trucco super luminoso che faccia del finish metallizzato il proprio tratto distintivo?

Per fare una scelta corretta bisogna tenere sempre presente che il finish metallizzato mette in risalto le imperfezioni e i piccoli cedimenti della palpebra.

Si tratta quindi di un trucco non adatto a chi presenta molte piccole grinze lungo la palpebra superiore e quindi, ovviamente, anche a chi ha una pelle piuttosto matura.

Se, nonostante tutto, non si ha alcuna voglia di rinunciare a questo tipo di make up, il consiglio fondamentale è di utilizzare sempre un primer occhi sulla palpebra prima dell’applicazione del trucco. In questo modo si creerà una “tela” più omogenea e compatta, con meno pieghette.

Trucco occhi con glitter dorati

Per un trucco occhi molto luminoso il consiglio è di utilizzare un ombretto metallizzato dorato o addirittura dei glitter sulla parte interna e centrale della palpebra mobile.

I due prodotti possono essere utilizzati in combinazione, cioè applicando un leggero strato di ombretto dorato, quindi uno strato di colla per le ciglia e infine uno strato più o meno spesso di glitter tono su tono. In questo modo si creerà un look super brillante a cui accoppiare un ombretto viola scuro dal finish opaco per creare un bellissimo contrasto di texture e di luminosità.

Trucco occhi (quasi del tutto) opaco

Se proprio non si è un tipo da glitter si possono utilizzare ombretti opachi o dal finish leggermente metallizzato per creare sugli occhi un trucco molto discreto e molto sfumato.

In questo caso bisogna prestare la massima attenzione alla scelta del giallo, poiché se scelto del tono sbagliato potrebbe creare uno spiacevole “effetto occhiaia” nella parte interna della palpebra, facendo apparire lo sguardo stanco e le ombre più ampie.

Lo schema di applicazione ideale con questi colori? Senza dubbio l’half cut crease, da realizzare con un terzo colore più scuro (magari color prugna) per creare ombre più profonde tra la palpebra e il sopracciglio.

Per evitare questo problema il consiglio è di optare per lunghe ciglia finte che diano allo sguardo profondità ed espressività grazie a un forte contrasto cromatico con la base chiara.

Trucco occhi grafico viola e oro

Il trucco grafico è un must assoluto di questo periodo, quindi si può trasformare in un perfetto trucco occhi per le feste viola e oro. Si realizza a partire da una base neutra assolutamente perfetta e con l’ausilio di eyeliner colorati. Questi prodotti andranno usati con la massima precisione in maniera da comporre di motivi interessanti dal punto di vista compositivo.

Naturalmente questa tecnica può essere combinata benissimo anche con ombretti colorati, per un risultato perfettamente in equilibrio tra un trucco grafico e un trucco tradizionale sfumato.