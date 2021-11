Half Cut Crease | Cos’è e come si realizza il trucco più amato in assoluto

L’half cut crease è una variante del cut crease: risulta più semplice da eseguire ma anche più versatile da portare, quindi imparare a realizzarlo è assolutamente necessario!

Il cut crease e l’half cut crease giocano con il contrasto di luci e ombre nel contorno della palpebra, accentuando la tridimensionalità del trucco e quindi donando allo sguardo una grande profondità e un irresistibile magnetismo.

Anche se magari non lo abbiamo mai chiamato così, l’half cut crease è un trucco estremamente diffuso, che si usa soprattutto in televisione.

Uno dei suoi punti di forza è che accentua solo le ombre “giuste” del viso, permettendo di mantenere comunque il trucco molto luminoso al livello della palpebra centrale.

Inoltre, l’half cut crease può essere realizzato in combinazioni di colori praticamente infinite, utilizzando i colori più neutri e classici come i colori più appariscenti e saturi in assoluto.

Questo comporta che questo trucco si adegua a tutti gli stili e a tutte le personalità, permettendo davvero di esprimere lati diversi del nostro carattere variando semplicemente i colori dell’ombretto e mantenendo assolutamente inalterato lo schema di applicazione.

Proprio per questo motivo è molto utile imparare a realizzare questo trucco: avremo nel nostro “portfolio” una serie lunghissima di look apprendendo soltanto una tecnica!

Half Cut Crease Make Up: il tutorial passo dopo passo

Per realizzare l’half cut crease è indispensabile innanzitutto munirsi di un pennello a goccia di medie dimensioni, preferibilmente in setole morbide. Sarà un alleato indispensabile per realizzare una sfumatura impeccabile, alla base di questo look.

Per quanto riguarda invece i prodotti necessari, è fondamentale applicare il primer occhi prima di procedere all’applicazione degli ombretti in polvere, perché sarà necessaria una grande quantità di prodotto per ottenere l’effetto desiderato (quindi è meglio fissarlo).

Contrariamente a quanto faremmo istintivamente, per realizzare l’half cut crease si parte dalla realizzazione dell’ombra scura, utilizzando un ombretto matte di una o due tonalità più scuro rispetto alla pelle.

Il metodo di applicazione ideale per questo ombretto è eseguire un movimento orizzontale che segua la piega naturale della palpebra dell’occhio. Esattamente come per il cut crease classico, l’ombra dovrà essere realizzata lungo tutta la palpebra mobile, per “abbracciare” l’occhio da un angolo all’altro.

A questo punto si dovrà utilizzare un colore più scuro di quello appena utilizzato per accentuare l’ombra allargandola gradualmente verso il sopracciglio, in maniera da definire con precisione la zona scura entro la quale si dovrà realizzare il chiaroscuro.

Con lo stesso colore si dovrà quindi scurire l’angolo esterno dell’occhio con una sfumatura molto uniforme. Per realizzare un effetto smokey molto glamour basterà utilizzare lo stesso ombretto (ma con un pennello molto piccolo e dalla punta dritta) per realizzare una sottilissima linea d’ombra lungo la palpebra inferiore.

Bisognerà prestare moltissima attenzione a questo passaggio, al fine di non far “scendere” eccessivamente l’occhio oppure accentuare inavvertitamente un’occhiaia già visibile.

Dopo aver definito l’ombra è il momento di realizzare la luce con un correttore ad altissima coprenza. L’ideale è utilizzare un correttore solido appena più chiaro della nostra carnagione, per accentuare la luminosità della palpebra nella metà interna: il correttore andrà quindi applicato dall’angolo interno alla metà esatta della palpebra mobile.

Un’alternativa interessante è fissare il correttore in crema con una cipria molto chiara o un ombretto luminoso per fare in modo che la parte chiara del make up rifletta la luce apparendo ancora più luminoso.

Ovviamente per completare il look l’ideale è realizzare una sottilissima linea di eyeliner o di matita lungo la palpebra superiore e in particolare lungo la parte esterna dell’occhio.

Per un effetto più naturale basterà attenersi a questo semplice schema a tre colori, mentre per un effetto più drammatico si dovrà lavorare principalmente nella parte interna e centrale della palpebra aggiungendo tocchi di colore intenso. Il consiglio però è sempre quello di realizzare un punto luce sull’angolo interno dell’occhio al fine di equilibrare in maniera armonica l’ombra nell’angolo esterno.

Per quanto riguarda le ciglia, invece, il consiglio è di utilizzare molto mascara per mettere le ciglia in evidenza oppure ciuffetti di ciglia finte verso l’angolo esterno, per accentuare l’ombra e allungare la forma dell’occhio.