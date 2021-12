Gf Vip 6: outfit delle feste per Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Nella trentesima puntata del Grande Fratello Vip 6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno indossato degli outfit per le feste.

La trentesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in scena ieri sera e come sempre la casa più spiata d’Italia ha saputo intrattenere il pubblico in tv con emozioni e colpi di scena.

In particolare ieri sera abbiamo visto discutere diversi vipponi tra di loro: frecciatine, nomination a sorpresa e tanto altro. Ma al di là delle polemiche la nostra attenzione si pone anche stavolta sui look delle due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che accompagnano Alfonso Signorini in questo viaggio.

Ieri sera in particolare le due dame hanno indossato outfit adatti per le feste, del resto anche le altre donne della casa hanno sfoggiato abiti scintillanti e in perfetto stile festivo: pieni di paillettes e lustrini.

Ecco gli outfit ideali per le feste di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in onda ieri sera e tra annunci di nuovi ingressi come quello che la prossima settimana vedrà entrare nella casa l’attore Kabir Bedi e la dipartita di Biagio D’Anelli, andiamo a scoprire i look delle opinioniste.

In particolare sia la Volpe che la Bruganelli come sempre impeccabili hanno optato per degli outfit perfetti per questo periodo di feste. Iniziamo allora dalla moglie di Paolo Bonolis che la prossima puntata non ci sarà visto che sarà fuori con la sua famiglia per festeggiare il Capodanno.

L’opinionista infatti non sarà in studio, come ha tenuto a precisare Alfonso Signorini, non per il diverbio avuto con lui la scorsa settimana ma solo perché, appunto, la Bruganelli sarà fuori per le vacanze.

Ieri sera in particolare la bionda opinionista ha optato per il nero. Un abito di Prada con lo scollo profondo tempestato di cristalli, lungo fino al ginocchio, puntando ancora su un look gioiello proprio come la scorsa settimana.

Ai piedi stavolta aveva un paio di decolleté di pelle lucida nera con cinturino alla caviglia di Casadei. E infine un paio di orecchini di Cartier. Insomma un look davvero raffinato, elegante e ricercato per la moglie di Paolo Bonolis.

E ora andiamo a scoprire cosa ha indossato la bella Adriana Volpe. Ieri sera la bionda opinionista sembrava una bambola. Infatti ha scelto un abito lungo e monospalla rosa fucsia di Fabiana Ferri impreziosito da balze sia sul corpetto che sulla gonna.

Stavolta la Volpe ha scelto un’acconciatura con due trecce morbide laterali e il resto dei capelli li ha lasciati sciolti dietro, ma rigorosamente mossi con delle onde modellate.

Ed ora che sappiamo che Sonia Bruganelli sarà assente per la puntata del 3 gennaio tutti si chiedono chi potrebbe essere la sua sostituta. I nomi di cui si parla sono Laura Freddi, Antonella Mosetti e Elenoire Casalegno ma non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale.

Non solo, la Bruganelli ha lasciato un paio delle sue Casadei sotto alla sua poltrona per far capire che già dalla puntata successiva tornerà ancora in studio nel suo ruolo di opinionista.