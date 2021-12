La tua casa odora di chiuso? Ecco come rimediare

L’odore di chiuso in casa può essere molto spiacevole. Scopri come eliminarlo in modo semplice e del tutto naturale.

A volte, può capitare che l’ambiente in cui si vive abbia un odore poco gradevole. Ciò capita quando la casa odora di chiuso. Un problema che può dipendere da diversi motivi e al quale, per fortuna, si può trovare una soluzione.

Spesso infatti, l’odore viziato in casa può dipendere da un problema recente di muffa, da un ambiente poco areato e da altri fattori che possono rendere l’ambiente poco vivibile. Scopriamo quindi come rimediare al problema e cosa fare affinché non si ripresenti.

Odore di chiuso in casa: i rimedi più utili

Che si sia stati via per un po’ o che ci si trovi improvvisamente al centro del problema, l’odore di chiuso in casa non è mai piacevole. E lo è ancor meno sotto le feste, quando si ricevono più ospiti e si ha voglia di accogliere gli altri in un ambiente confortevole.

Per rimediare a questo problema è molto importante far areare subito la casa, aiutando così il circolo d’aria. Nel frattempo, un valido aiuto può arrivare dal bicarbonato di sodio.

Se applicato negli angoli di casa e lasciato per qualche ora, assorbirà ogni cattivo odore, sopratutto se dipende almeno in parte da problemi di umidità.

Per quanto riguarda mobili e armadi si possono inserire al loro interno dei sacchettini profumati grazie alla presenza delle spezie. Tra le più preziose ci sono i chiodi di garofano che grazie alla profumazione molto forte possono coprire facilmente ogni brutto odore.

E se stanno per arrivare degli ospiti? In attesa che i rimedi sopra citati funzionino si possono accendere candele profumate ed incensi che forniranno una profumazione in grado di far sparire ogni traccia di cattivo odore.

In questo modo la casa tornerà a profumare, impregnandosi di nuovi odori che, dato il periodo, saranno ancor più buoni se a base di vaniglia, cannella, e spezie in grado di ricordare il Natale. Una scelta perfetta per fare dell’odore di chiuso in casa un pretesto per rendere la stessa ancor più gradevole del solito.

E per far si che il problema non si ripresenti? Ovviamente è molto importante capire l’origine del problema. Eliminare ogni possibile traccia di muffa, acquistare piante in grado di ossigenare l’ambiente, pulire per bene mobili vecchi che con il tempo possono emettere cattivi odori e tenere sempre la casa ben arieggiata. Agendo in questo modo l’odore di chiuso in casa diventerà solo un brutto ricordo e la vita apparirà ancor più piacevole.