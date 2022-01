Se il partner fa queste 6 cose ti manca di rispetto, ma puoi correggerlo

6 segni indicano che il partner ti manca di rispetto. In una relazione il rispetto è fondamentale, scopri come correggere la situazione.

Ogni coppia discute e alza la voce, ma quando un litigio sconfina nella mancanza di rispetto? Mancare di rispetto all’altro significa andare incontro alla deteriorazione del legame. Col tempo questa mancanza provoca anche danni emotivi. Scopri quali sono i 6 segni più comuni di mancanza di rispetto nella coppia e come correggerli.

Non si può pretendere che una relazione sia un fiume lungo e tranquillo. Dissapori e incomprensioni fanno parte del gioco a patto che non si sconfini nella mancanza di rispetto. La famiglia e la casa dovrebbe essere il rifugio sicuro per tutti i suoi membri. Ognuno dovrebbe sentire il calore ed il conforto entrando nelle mura di casa. Se questa condizione non si verifica, la relazione si incrina il il rapporto di coppia si potrebbe danneggiare. E’ importante imparare a rilevare i segni di mancanza di rispetto ed agire di conseguenza.

6 segni che provano che ti manca di rispetto e cosa fare

In una coppia la mancanza di rispetto non si percepisce facilmente come avviene per la violenza o l’infedeltà per questo si tende a trascurare questo appetto che a lungo andare deteriora la coppia. Molti gesti vengono mimetizzati e giustificati nonostante ciò si percepisce chiaramente che non esiste una buona connessione di coppia e la situazione nel tempo non fa che peggiorare.

Infine di giustificare comportamenti irrispettosi c’è un’altra cosa che dovremmo fare ma prima è bene capire se stiamo esasperando una situazione oppure se esiste davvero una mancanza di rispetto.

Ricordiamo che essere stanchi, stressati, essere caratterialmente aggressivi o attraversare un momento di crisi non giustifica il nostro comportamento. Niente ci da il diritto di denigrare o essere denigrati.

Vuoi capire quando sussiste una mancanza di rispetto? Questi 6 segni sono i più comuni. Se il partner fa queste cose ti sta mancando di rispetto:

1-Invalida i tuoi sentimenti

Pensare di manipolare l’altro è una mancanza di rispetto. OGNUNO DOVREBBE SENTIRSI LIBERO di dire ciò che prova e di sentire le emozioni liberamente. Se il partner sminuisce i sentimenti dell’altro, lo accusa di essere esagerato o isterico, gli sta mancando di rispetto. La libertà di esprimere il proprio essere è un diritto. Amare significa accettare l’altro, ascoltarlo e cercare di comprenderlo anche se al suo posto noi avremmo agito in un modo opposto.

2- Non tenere conto dell’altro quando si prendono decisioni

AVERE UNA RELAZIONE NON SIGNIFICA DOVER FARE RINUNCE E SACRIFICARSI ma solo sentirsi liberi di condividere un proprio progetto di vita con un’altra persona, sapendo che questo implica condividere tutto anche le decisioni personali. Alcune decisioni personali potrebbero incidere significativamente sul futuro dell’altro per questo bisogna avere rispetto e comunicare tutto.

3-Grida, insulti, disprezzo o sarcasmo sono il modo più palese di capire se vi è o meno una mancanza di rispetto. Non pensate però che l’indifferenza e il silenzio siano meno espliciti o facciano meno male. Sono atteggiamenti estremi di qualcuno che vuole imporre qualcosa all’altro e sono chiaramente una forma di mancanza di rispetto.

4-Non passare del tempo insieme

Avere una famiglia significa dedicarvi del tempo. Esattamente come un giardino trascurato inaridisce, anche un amore non alimentato si spegne. Ognuno deve preservare propri hobby ed interessi all’interno della coppia ma deve saper bilanciare il tutto lasciando del tempo da dedicare all’altro. In tutto ciò non bisogna non includere anche gli obblighi quotidiani. Il tempo che dedichiamo all’altro deve essere un tempo di qualità. Se si sta insieme sul divano e uno guarda un film e l’altro il cellulare, non c’è qualità. Non dedicare all’altro questi momenti di qualità è una mancanza di rispetto.

5-Non rispetta il tuo tempo e il tuo spazio

Per contro anche avere la pretensione di dover essere il centro del mondo dell’altro è irrispettoso. Il partner non può essere assorbito completamente dall’altro. Il suo lavoro, la sua vita sociale, i suoi interessi sono sacri. Lo sviluppo individuale è necessario e benefico.

6-Critiche costanti e dolorose

In questo ambito rientrano una serie di comportamenti dannosi, ad esempio criticare i familiari dell’altro, non dare valore all’impegno e al lavoro dell’altro, denigrare l’altro per le aspirazioni che ha. Anche se si usa un tono scherzoso questi atteggiamenti sono inaccettabili. Lo stesso vale per le critiche costanti inerenti il modo in cui si agisce, si pensa o ci si sente.

Perché la mancanza di rispetto prende piede nella relazione?

Se questi atteggiamenti si verificano anche all’interno della tua coppia, sicuramente ti stai chiedendo perchè succede. Non c’è una sola ragione per cui la mancanza di rispetto si insinua nella coppia. In alcuni casi, la familiarità con l’altro non ci inibisce ad agire in questo modo. In altri casi questi atteggiamenti sono legati ai valori e alle credenze proprie ottenuti osservando i modelli di relazioni che abbiamo visto nell’infanzia, in altri ancora dipendono dalla nostra personalità.

Come reagire quando il partner ci manca di rispetto

Un altra domanda che sicuramente ti starai ponendo è cosa puoi fare al riguardo. Prima di risponderti vorremo farti noi una domanda: “Secondo te il tuo partner è consapevole dell’inadeguatezza dei suoi atteggiamenti? riconosce le sue responsabilità?”

Se la risposta è SI potete lavorare sulla relazione in caso contrario non vi resta che uscire da una relazione che vi infliggerà molto dolore.

Se desiderate migliorare la vostra relazione ci sono cose molto semplici che potreste fare:

Valutate le vostre paure, credenze, limitazioni e possessività trovate un modo per auto calmarvi e gestire le vostre emozioni Imparate a non essere aggressivi e impulsivi Provate l’ assertività, ovvero la capacità di farsi valere con la persuasione, secondo molti è la chiave per porre fine alla mancanza di rispetto.



Modificare il vostro rapporto è uno sforzo che dovete voler compiere entrambi. Dovete essere disposti a cambiare. Questo non significa rinunciare a chi siete veramente ma solo imparare ad esprimere le vostre opinioni, sentimenti e richieste con rispetto e fermezza facendo lo stesso con l’altro. Quindi imparate ad ascoltare le esigenze reciproche.