Eccoci giunti al termine di un’altra puntata del Gf Vip. Stavolta a catturare l’attenzione è stata l’assenza dell’opinionista Sonia Bruganelli, sostituita da Laura Freddi. Ecco i look meravigliosi di Adriana Volpe e Laura Freddi!

In assenza della Bruganelli, la Volpe e la Freddi illuminano il palco del Gf Vip!

In quest’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto discutere l’assenza di Sonia Bruganelli e molti si sono chiesti che fine abbia fatto. Nonostante si vociferasse un suo abbandono definitivo al reality show dopo il litigio con Signorini, la Bruganelli ha smentito le voci, dichiarando di trovarsi in vacanza a Dubai con la famiglia.

A prendere il suo posto è stata Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis. In molti hanno definito la scelta di Signorini un vero e proprio colpo basso a Sonia Bruganelli, probabilmente dovuto ai loro recenti dissapori.

La Freddi non ha comunque deluso le aspettative e si è dimostrata perfettamente a suo agio nel suo ruolo di sostituta, stupendo tutti con un outfit davvero favoloso. Anche la Volpe come al solito è apparsa splendida durante la diretta, forse anche più rilassata data l’assenza dell’acerrima nemica. Ecco i loro look!

I look di Adriana Volpe e Laura Freddi

Per questa nuova puntata del Gf Vip, Adriana Volpe ha scelto un magnifico tailleur con pantalone bianco e decollete bianche con tacco vertiginoso, a slanciare ancor di più le sue già lunghissime gambe.

Pochissimi gli accessori (solo qualche anello e dei braccialetti), mentre per i capelli Adriana ha optato per un look disinvolto, lasciandoli sciolti e ondulati sulle spalle. Voto? un bel 9!

Laura Freddi ha optato invece per un vestito nero lungo molto sexy, con scollo molto profondo e trasparenze a mettere in risalto il fisico asciutto e snello. Interessante la scelta delle scarpe, bellissime decollete nere con fascia frontale che le conferiscono ancor più sensualità.

Anche lei ha scelto di indossare pochissimi accessori. Del resto, l’abito era già abbastanza impegnativo di suo! Voto? Un bell’8!

E voi quale look preferite?