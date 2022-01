Laura Freddi nel cast fisso del GF Vip? La richiesta è chiara: non ci sono dubbi

Laura Freddi ha sostituito Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip per una sola puntata, ma la richiesta del web parla chiaro.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il primo appuntamento di questo 2022. Un appuntamento davvero speciale in quanto non solo è stato ricco di colpi di scena, ma ha visto la sostituzione, seppur per una puntata sola, di Sonia Bruganelli.

L’opinionista non è potuta essere in puntata, in quanto ha trascorso il capodanno con la sua famiglia a Dubai. Per questo motivo Alfonso Signorini è stato costretto a sostituirla e, in accordo con lei, ha scelto di chiamare l’ex di Paolo Bonolis, Laura Freddi. Laura ha saputo portare a casa un’ottima puntata nelle vesti di opinionista, però è sorto spontaneo in noi un dubbio: il pubblico del piccolo schermi ha preferito i suoi modi più pacati o quelli più schietti e crudi della Bruganelli?

Per questo motivo abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social, chiedendo ai lettori di esprimere la loro preferenza. I risultati non si sono di certo fatti attendere ed ecco qual è secondo loro la migliore opinionista del GF Vip tra la moglie di Paolo Bonolis e la sua ex.

Sonia Bruganelli sostituita da Laura Freddi al Grande Fratello Vip? Il volere del pubblico

Prima di rivelarvi l’esito di questo sondaggio, è doveroso fare alcune importanti precisazioni. La prima è che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi trattati.

L’esito è stato stabilito mediante una media dei voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Specificato ciò, scopriamo se il pubblico del Grande Fratello Vip, che ha scelto di esprimere la propria preferenza, ha preferito Sonia Bruganelli o Laura Freddi.

I nostri lettori hanno preferito il modo di interfacciarsi dei vipponi utilizzato da Laura Freddi, avanzando anche la richiesta di vederla fissa nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini su canale 5. Almeno per il momento però questa richiesta sembra essere assai improbabile, considerato che entrambe le opinioniste rimarranno fino alla fine di quest’edizione e prenderne una terza sarebbe controproducente, visto che nessuna poi avrebbe il giusto spazio per poter esprimere le proprie opinioni.

Il giudizio del pubblico però parla chiaro e il ritorno di Laura sul piccolo schermo degli italiani è stato apprezzato e non poco e la rivorrebbero più spesso in tv, considerato che non la si vede più così spesso come era solita fare un tempo, ma tutto potrebbe cambiare visto l’ottimo riscontro ottenuto dai telespettatori durante il corso di questi giorni.

Laura Freddi al GF Vip ha conquistato tutti. Segno che Signorini e Sonia Bruganelli hanno avuto un ottimo intuito nel selezionarla come sostituita, anche se per una puntata sola.