GF Vip, il triangolo amoroso non convince: Sophie Codegoni resta a mani vuote

Al GF Vip l’ennesimo triangolo amoroso non ha convinto il pubblico della rete e Sophie Codegoni potrebbe restare a mani vuote.

Questa sera al GF Vip è un appuntamento davvero importante. In primis perchè segna il ritorno del reality show condotto da Alfonso Signorini per il primo appuntamento di quest’anno e poi perché questa sera uno dei concorrenti sarà costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. In quanto il padrone di casa comunicherà ai telespettatori e ai vipponi il verdetto del televoto.

La curiosità però è troppa e non riusciamo ad aspettare la diretta di questa sera. Così, per farci un’idea di come potrebbero andare le cose, abbiamo chiesto agli utenti che si seguono sui nostri profili social, di indicare chi secondo loro, tra i vipponi in nomination, abbandonerà la casa più spiata d’Italia.

I risultati non si sono di certo fatti attendere e gli utenti del web ci hanno indicato chi secondo loro sarà il prossimo eliminato al GF Vip.

Sophie Codegoni resta a bocca asciutta: il pubblico elimina Lui dal GF Vip!

Prima di rivelarvi chi è arrivato ultimo al sondaggio da noi redatto, è opportuno fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che il risultato di questo sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del televoto e che soltanto quello lanciato da Alfonso Signorini durante la scorsa diretta ha riscontro con le finalità del programma.

Le varie posizioni, tra l’altro, sono state stilate in base ad una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo, oltre alla classifica completa, trovate tutte le relative percentuali. Detto questo scopriamo subito chi è l’eliminato secondo gli utenti del web.

All’ultimo posto di questa classifica è arrivato Alessandro Basciano, che di conseguenza per gli utenti del web che hanno preso parte al sondaggio dovrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Il suo triangolo amoroso non ha convinto il pubblico e Sophie Codegoni questa sera potrebbe restare a mani vuote.

Poco dopo di lui, invece, troviamo l’altra new entry. Stiamo parlando di Federica Calemme che nonostante non sia stata la meno favorita, sembrerebbe non aver fatto breccia nel cuore del pubblico. Probabilmente perchè non ha ancora avuto modo di farsi conoscere da loro.

Al secondo posto, ottenendo un buon numero di preferenze, è invece Eva Grimaldi che secondo gli utenti della rete merita di proseguire con il suo percorso al Grande Fratello Vip mentre primo tra tutti è il nipote di Costantino della Gherardesca, Barù, che si è piazzato al primo posto tra i preferiti dei nostri lettori.