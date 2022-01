Il primo piatto leggero per riprendersi dalle feste, un ragù alternativo

Una scelta di vita oppure di benessere, sono scelte vostre se puntate su questo ragu alternativo. Se preparate il ragù con la soia e i piselli saranno tutti contenti

Non importa se volete un condimento più leggero dopo i bagordi delle feste oppure se amate particolarmente la cucina vegetariana. Il ragù di soia e piselli è buono sempre e comunque per condire un piatto di pasta oppure per preparare delle lasagne alternative.

I fiocchi di soia in pratica sostituiscono la carne tritata, per un risultato finale ottimo e meno calorico. E con questo condimento, tutta la pasta corta va a nozze.

Pasta con ragù alternativo, cambiando la verdura il risultato è uguale

A seconda delle stagioni oppure dei vostri gusto, potete alternare le verdure da abbinare alla soia: melanzane, zucchine, peperoni, va tutto bene.

Ingredienti (per 4 persone):

360 g pasta corta

150 g di fiocchi di soia

250 g di piselli

300 ml di polpa di pomodoro

1 carota

1 cipolla

I gambo di sedano

2 bicchieri di vino rosso

2 foglie di alloro

1 rametto di rosmarino

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

La prima operazione da fare è quella di reidratare i fiocchi di soia. Potete farlo mettendoli in una pentola con acqua salata oppure con brodo vegetale, per dare ancora un po’ più di gusto. In tutto basteranno 10-12 minuti e sono pronti. A quel punto scolate e strizzate la soia per eliminare tutto il liquido in eccesso e teneteli da parte.

->> LEGGI ANCHE: Gli errori da non commettere con il ragù di carne a Natale

Poi preparate il classico trito di verdure che serve per ogni ragù: pelate e lavate la carota, fate lo stesso con il gambo di sedano eliminando i filamenti e con la cipolla. Poi con un coltello oppure per fare più in fretta con un mixer, tritate tutto.

A questo punto prendete un tegame e mettete a scaldare l’olio extravergine. Quando ha preso calore, aggiungete subito il mix di verdure tritate e dopo 2 minuti anche i fiocchi di soia facendoli cuocere a fiamma medio-alta per 5 minuti.

A quel punto aggiungete anche i piselli e poi sfumate tutto con il vino rosso. Quando vi accorgete che è evaporato, unite anche due foglie di alloro e un rametto di rosmarino già spiumato per dare profumo.

Ancora 10 minuti, poi versate la salsa di pomodoro regolando anche di sale e di pepe. Mettete un coperchio e lasciate cuocere a fuoco moderato, dando una mescolata ogni tanto per circa 40-45 minuti come se fosse il classico ragù di carne, con il vantaggio che cuoce in meno tempo. Tutto dipende anche dall’idea che avete di ragù, se vi piace cioè che rimanga un po’ più liquido oppure bello denso.

Quando l’acqua bolle, calate la pasta e scolatela al dente, perché tanto il ragù resterà bello morbido. Condite in modo generoso e portate in tavola ancora caldo.