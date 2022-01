Maria Grazia Cucinotta: manicure casual-chic con smalto ruggine

Maria Grazia Cucinotta: bella manicure minimal con smalto color ruggine. Le sue unghie sono corte e squadrate, perfette da abbinare ad ogni tipo di outfit. Se ti piace il suo stile allora copialo subito.

Tutte pazze per la manicure! Una mano curata, con unghie ben definite e valorizzate dallo smalto giusto, è un importante biglietto da visita di sensualità. Soffermiamoci per un istante a pensare su quante cose facciamo con le mani; scambiamo saluti, accarezziamo, tocchiamo tantissimi oggetti ogni giorno e così via. Insomma sono sempre in primo piano!

Dimmi che smalto usi e ti dirò chi sei! Per gli esperti di moda e beauty il colore scelto per la manicure rivelerebbe molto della personalità di chi lo porta. A prescindere dagli ultimi trend, ogni donna tenderebbe a preferire quelle tonalità più vicine al proprio carattere.

Facciamo alcuni esempi. Lo smalto arancione si assocerebbe ad una personalità impulsiva ed istintiva. Il rosso scuro, invece, sarebbe simbolo per eccellenza di sensualità e seduzione. Il nero, infine, sarebbe il colore preferito di tutte le donne con estro creativo e personalità ribelle.

Insomma, ad ogni donna il suo smalto! Anche attrici, modelle e influencer fanno a gara sui social per sfoggiare manicure all’ultimo grido. In questo articolo, vogliamo soffermarci su quella scelta da Maria Grazia Cucinotta.

La Cucinotta fa tendenza con una manicure minimal-chic

Maria Grazia Cucinotta è uno dei volti noti più amati del cinema nazionale ed internazionale. Memorabile la sua interpretazione nel film Il Postino accanto all’indimenticabile Massimo Troisi. Da allora, l’attrice siciliana di strada ne ha fatta tanta.

Per lei gli anni sembrano non passare. Bellissima oggi come ieri, è un’icona di stile. I suoi look sono sempre impeccabili. La Cucinotta, come tante altre sue colleghe, è molto attiva su Instagram, dove pubblica scatti del suo quotidiano e delle sue esperienze professionali.

In uno dei suoi ultimi post, nel quale augura la buonanotte a tutti i fan, sfoggia una manicure a dir poco favolosa, minimal-chic con unghie corte squadrate e smalto marrone ruggine.

La manicure della Cucinotta è un connubio perfetto tra raffinatezza e sobrietà. E’ la scelta giusta per chi cerca una maggiore praticità, senza rinunciare ad un tocco di eleganza. Lo smalto marrone si declina in tantissime sfumature, avorio, beige, marroncino, marrone rossastro, ruggine etc. Però, bisogna saper abbinare!

Il color ruggine, che è quello scelto dalla Cucinotta, dona molto a chi ha una carnagione mediterranea. Ma sta bene anche a chi ha una pelle rosata, perché dona più eleganza e femminilità. Accostato ad un colorito estremamente pallido, invece, potrebbe rendere troppo “smorte” le mani.

In linea generale, a prescindere dalle varie sfumature, lo smalto marrone è la scelta giusta per realizzare un look più serio, formale. Ma non è detto che non possa essere abbinato ad un outfit più casual. Ed è proprio ciò che ha fatto Maria Grazia Cucinotta. Basta guardare le foto che proponiamo nell’articolo per capire che il risultato finale è semplicemente divino.

Jeans e maglioncino (con fantasia a stelle) panna, capelli sciolti con onde morbide, smokey eyes scuro e manicure curatissima color ruggine. Tutto perfettamente abbinato! Uno stile giusto da sfoggiare anche nei giorni di festa (la Befana è ormai alle porte!) per essere impeccabili anche in un pranzo organizzato a casa tra parenti e amici.

Lo dicevamo poche righe sopra: la manicure della Cucinotta è assolutamente versatile. Si può tranquillamente abbinare anche ad una mise più ricercata, ad esempio un bel tubino in maglia midi.

Se sei stata invitata ad un party dell’Epifania e non hai ancora deciso come sistemare le unghie, allora copia lo stile dell’attrice. Rimarrai soddisfatta del risultato finale, fidati di noi.