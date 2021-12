Ami il rosso e gli abiti cut out? Copia il look di Lucrezia (Lulù) al Gf Vip

Lucrezia Selassié è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più chiacchierate. Un po’ per le sue origini nobili, etiopi, un po’ per la storia – più o meno credibile – con il coinquilino Manuel Bortuzzo. Oggi però ci occupiamo del suo ultimo outfit e vediamo come copiarlo.

Quando si hanno un viso ed un corpo appariscenti sarebbe opportuno evitare di enfatizzare ulteriormente la propria esteriorità ma nel mondo dello spettacolo concediamo tutto (o quasi). Lulù è giovane e con un fisico tonico si mostra in ogni puntata del Gf Vip con outfit da ricordare e, nell’ultima, ha fatto centro. Il top incrociato a fascia rosso dell’abito cut out con arricciature e catena dorata è proprio di tendenza ed entra di diritto nei suoi best look. Scopriamo come copiarla spendendo poco.

Raso rosso e catena dorata sono stati i must del 2021e Lulù lo sa

Il primo brand a proporre l’abito mini incrociato all’americana è Emmiol. Elasticizzato, costa solo 20,55 euro ed è disponibile anche nei colori della terra.

Un po’ più coperto sul davanti, ma cut out sulla schiena, è il mini vestito di Zara (49,95 euro). Scollo quadrato e spalline larghe, ha la chiusura con cerniera nascosta. Da portare sia con stivali in pelle neri flat sia con un sandalo minimal a listini sottili come ha fatto Lulù.

Restando sempre sotto i 70 euro c’è il vestito a fascia corto rosso di Asos a 66,99 euro. Con logo sul seno sinistro e cut-out sul fianco destro, fa parte della Odolls Collection. Ottimo con stivaletti sbarazzini per smorzare un po’ l’effetto sexy.

Nella stessa nuance ma decisamente più elegante è l’abito monospalla in vendita su MyTheresa, perfetto per la sera di San Silvestro. Il tessuto è stretch con drappeggi da dea greca, la lunghezza è midi ed è firmato da Norma Kamali. Il prezzo è di 240 euro, meglio abbinare delle pumps neutre o delle décolleté Rockstud.

Cercando si trova sempre qualcosa di adatto a noi ma se l’intenzione è quella di avere lo stesso identico outfit di Lucrezia allora il brand è Orha, brand italiano con sede a Roma.

Silvia Zanchi