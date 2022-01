Test Linea Labbra | Overline o naturale? Il tuo make up parla di te!

Con il test della linea labbra analizzeremo un gesto che compi abitualmente per truccare il viso e a cui forse non hai mai dato un particolare significato. Potresti scoprire un lato sorprendente di te!

Il trucco delle labbra è particolarmente importante per le donne, dal momento che le labbra sono sempre state considerate il punto più sensuale del viso.

Di recente il trucco overline è diventato un must assoluto del make up. Scelto anche da moltissime donne famose, tra cui Chiara Ferragni e Kylie Jenner, rende le labbra grandi e polpose.

Molte donne lo hanno adottato senza indugi ma molte altre hanno deciso di rimanere fedeli al proprio contorno labbra naturale, continuando a tracciare la linea labbra come abbiamo sempre fatto in passato.

Si potrebbe pensare che si tratti di scelte dettate soltanto da una necessità estetica, ma non è affatto così. Le motivazioni alla base di tutte le nostre scelte di make up sono dettate da motivazioni inconsce di cui non siamo sempre consapevoli. Oggi cercheremo di svelare le tue.

Test della Linea Labbra

Per eseguire questo test ti chiediamo di rispondere onestamente! Quale dei due make up labbra porti più frequentemente? Oppure, se non hai modo di truccarti ogni giorno, quale dei due vorresti portare sempre perché pensi che ti stia meglio o che ti rappresenti di più?

1 – Linea labbra overline

La linea labbra overline riesce a modellare leggermente la forma e la dimensione delle labbra. Si utilizza principalmente per adeguare la propria fisionomia ai canoni estetici più di moda in questo periodo. La bellezza ideale degli anni 2020, infatti, è quella della donna dagli zigomi pronunciati, dal naso piccolo e le labbra molo carnose.

I motivi per cui si sceglie di indossare sempre un trucco overline possono essere di due tipologie: correggere labbra troppo sottili, che cioè sono considerate sproporzionate dal punto di vista estetico, oppure realizzare un trucco più glamour e appariscente.

Se hai scelto il trucco labbra overline possiamo dire che sei una persona molto attenta a ciò che è bello. Hai uno spiccato senso estetico e, per questo motivo, sei sempre in grado di dire ciò che secondo te è bello e ciò che secondo te non lo è.

Questo significa anche che sei disposta ad alterare leggermente la realtà per sentirti più bella o per attirare più sguardi. Il tuo obiettivo? Sentirti sempre perfetta e in ordine perché, diciamolo, sei una vera perfezionista!

2 – Linea labbra naturale

La linea labbra naturale è quella che abbiamo imparato a realizzare fin da quando abbiamo cominciato a muovere i primi passi nel magico mondo del make up.

Si tratta di una linea sottile e precisa, grazie alla quale è possibile definire il contorno labbra ma anche correggere piccole imperfezioni e asimmetrie.

Se il make up che porti più spesso è questo significa che sei una persona molto sicura di sé che non ama scendere a compromessi.

Se hai labbra piccole o semplicemente nella media, e utilizzi comunque questo stile di make up, vuol dire che ti accetti per come sei. Proprio per questo pensi che non sia necessario “alterare i tuoi connotati”.

Se invece hai labbra piuttosto carnose e utilizzi la linea labbra naturale solo per definirle, significa che senti di valere. Vuoi esaltare la tua bellezza e la tua femminilità perché ti senti a tuo agio nel tuo corpo. Complimenti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.