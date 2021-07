Il trucco overline per le labbra è un makeup al quale molte donne non rinuncerebbero mai. Ecco i prodotti makeup come rossetti e matite più adatte per realizzarlo.

Avere labbra carnose e ben definite è il sogno di moltissime donne alcune delle quali ricorrono anche all’opera di chirurghi plastici per i trattamenti a base di filler o anche ai trattamenti di trucco semipermanente.

Si potrà però ottenere l’effetto di labbra voluminose con il makeup e la tecnica utilizzata sarà il trucco over line, semplice da realizzare ma di grande effetto.

Trucco over line per le labbra: la tecnica di makeup spiegata in modo semplice

Truccare le labbra per farle sembrare più voluminose non è poi così difficile e basterà seguire le regole del contouring makeup che attraverso i chiaroscuri regalerà volume e definizione anche alle labbra più sottili.

In questo video tutorial è spiegata alla perfezione la tecnica del lip contouring, del trucco over line e il magnifico risultato che si potrà ottenere.

Trucco over line labbra: i prodotti perfetti per realizzarlo

Il trucco labbra che regala loro più volume è senza alcun dubbio il più amato che però viene enfatizzato ed esaltato da specifiche tonalità di colore e da alcuni prodotti per il trucco labbra.

Trucco labbra voluminose: le tonalità nude, la scelta perfetta

Le labbra richiedono un trucco raffinato e femminile che le tonalità nude realizzano alla perfezione. Le labbra molto carnose infatti se truccate con rossetti dal colore importante risultano essere quasi sempre poco raffinate. Le tonalità nude al contrario si rivelano sempre la scelta cromatica più azzeccata per un risultato perfetto e femminile.

Trucco over line labbra: si a tinte labbra e matite e rossetti a lunga durata

Se le tonalità nude sono le più adatte a creare un trucco labbra volumizzante, per realizzare questo tipo di makeup saranno perfetti tutti i prodotti labbra a lunga durata e dal finish opaco. Via libera dunque alle matite labbra waterproof e a lunga durata, alle tinte labbra e ai rossetti opachi e dalla formulazione rigorosamente long lasting.