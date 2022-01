Adriana Volpe, il messaggio di fuoco per il Grande Fratello Vip

Adriana Volpe, opinionista del Grande Fratello Vip 2021, lancia un messaggio di fuoco per tutti i concorrenti del reality show.

Nella casa del Grande Fratello vip 2021, la tensione è alle stelle. Dopo quattro mesi, i vipponi che hanno varcato la famosa porta rossa lo scorso settembre cominciano a non tollerarsi e, negli scorsi giorni, è scoppiata una lite furibonda tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. La cantante si è lasciata andare a qualche commento di troppo invitando Lulù “a tornare al tuo paese, a scuola” e chiamandola “scimmia”.

Sul web è scoppiata la bufera con il pubblico che si è scagliato contro la cantante lirica difendendo Lulù Selassiè e chiedendo a gran voce la squalifica della Ricciarelli dal Grande Fratello Vip. Sulla questione si è espressa anche Adriana Volpe con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Adriana Volpe durissima con i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021

Adriana Volpe punta il dito sia contro Katia Ricciarelli per le frasi dette a Lulù Selassiè, ma anche nei confronti di tutti gli altri concorrenti che, in quattro mesi, hanno avuto un atteggiamento a forte utilizzando anche un linguaggio non adatto alla televisione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>GF Vip, gli altri vipponi non hanno chance: il primato resta suo!

“In questi giorni abbiamo assistito a scontri, a battute sessiste omofobe razziste che di battute hanno ben poco. Non hanno fatto ridere nessuno, anzi ci hanno fatto indignare. Credetemi, alcune volte sono state raccapriccianti” afferma la Volpe in un video pubblicato su Instagram.

“In molti hanno assistito, sono rimasti a guardare come queste due persone si sono scannate in diretta come spettatori. Ci sono personaggi che hanno dimenticato le telecamere e quando parlano in maniera maleducata e offensiva sottovalutano che mancano di rispetto al pubblico”, ha aggiunto l’opinionista del Grande Fratello Vip.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Veronica Gentili, incredibile trasformazione: le foto di ieri e di oggi

“Esistono questi stereotipi e non prendiamoci in giro. Esistono stereotipi legati alla figura della donna, al mondo LGBT, e c’è ancora tanto da fare. Cerchiamo di combattere questi antichi retaggi che sono duri a morire”, ha concluso non facendo sconti a nessuno.