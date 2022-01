Veronica Gentili, incredibile trasformazione: le foto di ieri e di oggi

Veronica Gentili è un volto di punta di Mediaset con la conduzione dei programmi come Sasera Italia, ma la ricordate agli esordi? Ecco com’era.

Veronica Gentili è una giornalista, conduttrice, ma anche attrice italiana. Con la sua professionalità entra nelle case degli italiani conducendo programmi d’attualità e di approfondimento politivo come Stasera Italia, Controcorrente e Buoni o cattivi. Stimata e apprezzata dal pubblico, Veronica Gentili è anche un’attrice.

La Gentili ha debuttato al cinema nel 1999 con il film di Gabriele Muccino “Come te nessuno mai”. Dopo quell’esperienza, la Gentili ha recitato anche in fiction di successo come Don Matteo, Provaci ancora prof e la serie di Romanzo Criminale. Inoltre, nel 2011 è stata protagonista del film Ballkan Bazar. Ma com’era la conduttrice all’inizio della sua carriera?

Veronica Gentili agli esordi: la prova d’attrice nel film Come te nessuno mai”

Sempre bellissima e perfettamente calata nel ruolo, nella foto qui in basso, c’è una Veronica Gentili al cinema. La foto è tratta proprio dal film di Muccino “Come te nessuno mai”. Nonostante siano passati alcuni anni, la bellezza della conduttrice non è cambiata. Lineamenti perfetti, capelli scuri e viso acqua e sapone per lei che, ogni sera, è seguitissima dal pubblico.

Se della carriera di Veronica Gentili si sa tutto, della vita privata un po’ meno. Pur avendo un profilo Instagram che aggiorna con continuità, la Gentili è molto discreta e riservata. Sui social, infatti, pubblica foto inerenti alle trasmissioni che conduce ricordando l’appuntamento al proprio pubblico e, in alcune foto, si mostra in compagnia delle amiche. Tuttavia, pare che nella sua vita ci sia un amore.

Stando a quello che riporta Fanpage, pare che la Gentili sia fidanzata da ben otto anni con un ragazzo di cui non si hanno informazioni. Pare che l’uomo sia uno sceneggiatore in ambito cinematografico, ma il condizionale è d’obbligo. La Gentili, del resto, preferisce mantenere top secret la sua vita privata e far parlare di sè per i successi professionali, meritatissimi e numerosi.