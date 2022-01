Il trucco per una besciamella senza glutine ma ancora più liscia e cremosa

Se vuoi preparare una besciamella alternativa alla classica, senza glutine, ma ancora più liscia e cremosa ecco il trucco.

La besciamella è una delle salse di base in cucina, ideale per impreziosire una pasta al forno, come cannelloni e lasagne, ma anche per preparare delle squisite verdure gratinate. Generalmente è fatta con farina, latte e burro ma esistono anche versioni diverse.

In particolare c’è un trucco per preparare una besciamella senza glutine, e quindi senza farina, che ci permette di farla ancora più liscia e cremosa. Stiamo parlando di un ingrediente segreto da utilizzare che ci cambierà questa ricetta.

Anche se in tanti pensano che la besciamella sia nata in Francia, sembra invece che le sue origini siano da attribuire all’Italia e in particolare alla Toscana. Fu Caterina de Medici a esportarla oltralpe. Vediamo allora il trucco per preparare una besciamella ancora più liscia e cremosa.

LEGGI ANCHE –> Ecco il trucco per fare le chips di patate in pochi minuti e senza olio

Con questo trucco la besciamella è ancora più liscia e cremosa

Forse non tutti sanno che esistono diverse possibilità in cucina. Quando non abbiamo un ingrediente o ad esempio siamo intolleranti a qualche alimento possiamo sostituirlo con altro.

Questo è il caso anche della besciamella che vogliamo proporvi che sarà ancora più liscia e cremosa di quella normale. Non solo, è anche senza glutine quindi adatta a chi soffre di celiachia, ma buona come quella classica a base di farina.

Anzi, ancora di più. Liscia e cremosa la besciamella senza glutine è ideale anche per arricchire lasagne e cannelloni che necessitano di una salsa morbida e soffice per essere ancora più buoni.

In questo caso il trucco consiste nell’aggiungere un ingrediente segreto che ci permette di realizzare una vera e propria besciamella ma senza l’utilizzo della farina. Si tratta di un alimento con un forte potere addensante che ci permetterà di preparare una besciamella liscia e cremosa.

Al posto della farina dunque non dovremo far altro che aggiungere dell’amido di mais o maizena. Il procedimento poi per realizzarla è identico. Anche per le dosi possiamo tenere conto della besciamella tradizionale.

Ma grazie alla maizena la nostra besciamella sarà ancora più liscia e cremosa. Se non dovessimo avere a disposizione l’amido di mais potremo procedere anche con fecola di patate o altrimenti con la farina di riso.

Si tratta di ingredienti che comunque riescono a garantire alla besciamella una sofficità e una consistenza vellutata. Se allora andremo ad utilizzare la maizena non dovremo far altro che dosarla nelle stesse quantità che faremmo con la farina e quindi per ottenere un litro di besciamella dovremo considerare un litro di latte, 100 grammi di burro e 100 grammi di maizena. Sale, noce moscate e pepe quanto basta.

Per la ricetta basta seguire il solito procedimento. Ovvero mettere il latte a scaldare in un pentolino. Intanto in un altro si fa sciogliere il burro e poi si versa tutta insieme la maizena. Si gira con le fruste a formare un roux. Quindi, quando il latte è caldo iniziamo a versarne una piccola parte e giriamo con le fruste, poi man mano lo inseriamo tutto.

Mescolando di continuo sul fuoco la besciamella piano piano si addenserà a quel punto significa che è pronta. Quando raggiunge una consistenza liscia e cremosa spegniamo il fuoco ed eccola pronta per arricchire i nostri piatti.

LEGGI ANCHE –> Crema di zabaione: ecco il trucco per farla perfetta per farcire il pandoro

E voi conoscevate questa versione alternativa della besciamella?