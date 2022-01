E’ stata una protagonista del GF Vip, ma sapete dove vive Antonella Elia?

Antonella Elia è stata una protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma sapete dove vive la showgirl? Ecco la sua casa.

Antonella Elia è protagonista da anni del mondo dello spettacolo italiano. Dopo l’esperienza a Non è la Rai, ha lavorato con i più grandi conduttori della televisione italiana come Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Nel corso della sua carriera si è sempre lanciata in nuove avventure accettando anche i reality show. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, con il fidanzato Pietro Delle Piane ha partecipato a Temptation Island per poi diventare una concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip che è stata poi vinta da Paola Di Benedetto.

Del Grande Fratello Vip è stata anche opinionista della quinta edizione insieme a Pupo. La showgirl, tuttavia, continua a seguire il reality show da spettatrice e spesso commenta ciò che accade dalla propria casa, ma sapete dove vive la Elia? Andiamo a scoprirlo insieme.

Casa Antonella Elia: ecco dove vive con il fidanzato Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane vivono a Roma. La casa della showgirl è immersa nel verde e, spesso, le foto che pubblica sui social vengono scattate anche nella sua splendida dimora.

La casa di Antonella Elia ha un immenso giardino ricco di piante e alberi come potete vedere dalla foto qui in alto. Internamente, l’arredamento è semplice ed elegante e rispecchia la forte personalità della padrona di casa. I colori sono soprattutto chiari e non manca un grande divano nella zona giorno. La cucina, infatti, presenta mobile e piastrelle bianche. Un nido costruito per soddisfare le esigenze della Elia che, a casa, ricarica le energie e trascorre le sue serate in compagnia degli amici e del fidanzato.

Serena, felice e sorridente, la Elia si gode la sua vita privata e il suo amore con Pietro Delle Piane in attesa di tornare in tv. Quale sarà la prossima avventura professionale della showgirl? Seguitela su Instagram per essere sempre informati.