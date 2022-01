Adriano Celentano: dalle imitazioni all’amore con Claudia Mori, 5 curiosità da scoprire

By

Adriano Celentano è uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, ma credi davvero di conoscere tutto sul suo conto? Ecco 5 curiosità di cui probabilmente non sei a conoscenza sul molleggiato più amato di sempre.

Adriano Celentano è senza dubbio uno degli artisti più apprezzati nel panorama musicale italiano e non solo. Il cantante, durante il corso della sua lunga carriera, è riuscito a farsi conoscere ed amare in tutto il mondo, conquistando anche le vette della classifiche dei brani più acquistati in America.

Nonostante sia una persona molto riservata, della sua vita si conoscono tantissimi dettagli e indiscrezioni, data la sua enorme popolarità, ma sei davvero sicura di conoscere tutto quello che c’è da sapere sul Molleggiato più amato di sempre? Sicuramente no. Per questo motivo abbiamo scovato ben 5 curiosità su Adriano Celentano di cui probabilmente non sei a conoscenza.

5 curiosità su Adriano Celentano di cui probabilmente non sei ancora a conoscenza

Adriano Celentano è nato durante il giorno della Befana, sapevi però che il suo nome è stato scelto dai suoi genitori come una forma di tributo? Il cantante non ha mai avuto modo di conoscere sua sorella Adriana, morta di leucemia a soli 9 anni. I genitori, con la sua nascita, hanno voluto porgere un omaggio alla piccola che avevano perso poco prima a causa del brutto male che l’ha colpita.

Il cantante fin da subito si è distinto nel panorama musicale, e non solo, nostrano. Tant’è che ancora oggi è uno dei personaggi più amati di sempre. Tantissime, infatti, sono state le imitazioni a lui dediche. Tant’è che Adriano richiese espressamente a Striscia la Notizia, il noto tg satirico di Antonio Ricci, di specificare che un suo inviato lo imitava e che non era davvero lui in collegamento.

Nel 1961, Celentano prese parte al Festival di Sanremo presentando l’iconico brano 24 mila baci. La sua performance ha fatto la storia della manifestazione canora italiana e non per la canzone in sé, ma perché Adriano scelse di esibirsi con questo pezzo dando le spalle al pubblico. Il gesto non fu molto apprezzato e diede vita ed un vero e proprio scandalo.

Uno dei suoi più celebri brani è “Prisencolinensinainciusol”. La canzone, cantante in una lingua completamente invitata, ha avuto successo prima oltre oceano e poi nel nostro paese. Lo avreste mai detto? L’ultima curiosità sul cantante più apprezzato di sempre riguarda il suo amore con Claudia Mori. I due rappresentano una delle coppie più apprezzate e amate del mondo dello spettacolo ma sapevi che hanno vissuto un periodo di crisi?

L’amore tra i due è nato anni prima sul set e proprio sul set, durante le riprese di Joan Lui, sono riusciti a ritrovare quell’equilibrio che credevano di aver perso. Il mondo del cinema li ha uniti e ha continuato a farlo anche durante il corso degli anni.