Claudia Mori, dall’amore con Celentano al rapporto con i figli, le curiosità da scoprire

Claudia Mori è uno dei personaggi che hanno la storia della cultura nostrana, ma credi davvero di conoscere tutto su di lei? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sulla moglie di Adriano Celentano.

Claudia Mori è senza dubbio uno di quei personaggi che hanno costruito la cultura artistica nostrana, spaziando dal mondo del piccolo e grande schermo fino a giungere quello della musica. In quanto durante il corso di questi anni ha regalato al suo fedele pubblico delle vere e proprie perle che ancora oggi riscuotono un certo successo.

Claudia, durante il corso della sua carriera, si è sempre messa in gioco, esponendo, per quanto possibile, anche parte della sua vita privata visto che si è sposata con uno dei pilastri della musica italiana. Ovviamente stiamo parlando del molleggiato Adriano Celentano.

Per questo motivo i suoi fedeli sostenitori sono convinti di sapere tutto quanto sul suo conto, ma è davvero così? Ecco 5 curiosità su Claudia Mori di cui probabilmente non sei a conoscenza.

5 cose che probabilmente non conosci su Claudia Mori

La coppia formata da Adriano Celentano e Claudia Mori è senza dubbio una delle più belle del mondo dello spettacolo, ma sai come si sono incontrati e innamorati? I due stavano lavorando sul set del film Uno strano tipo e non appena si sono incontrati è subito sbocciato l’amore. Pensa un po’, all’epoca lui era impegnato con un’altra donna, Milena Cantù, ma la lasciò poco dopo. La coppia, tra l’altro, si è sposata in gran segreto nel 1964.

Claudia è così innamorata di suo marito che, pensa un po’, durante un’intervista rilasciata a Grazia, ha confidato di aver chiesto a Dio di poter lasciare per prima questo mondo. Altrimenti non sarebbe in grado di sopportare il dolore che gli provocherebbe la mancanza del cantante.

Dal loro amore sono nati tre figli. Rosita, venuta al mondo nel 1965, ed anche lei volto noto del piccolo schermo degli italiani. Giacomo, nato l’anno successivo, e infine Rosalinda nel 1968. La più giovane dei tre ha fatto coming out e la Mori, a tal proposito, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ammesso di non aver accolto in un primo momento la notizia nel migliore dei modi in quanto aveva paura che sua figlia avrebbe potuto avere una vita difficile a causa dei pregiudizi e l’ignoranza delle persone.

Non solo un marito e figli famosi, Claudia vanta anche altre parentele con personaggi noti al pubblico del piccolo schermo degli italiani. Sapevi, infatti, che sua sorella è Anna Moroni, la chef televisiva che per anni ha accompagnato Antonella Clerici a La prova del cuoco? Ebbene sì: le due sono sorelle. Lo avresti mai detto? L’ultima curiosità sulla moglie di Adriano Celentano riguarda la sua carriera. Oltre alla musica, il cinema e la tv, Claudia ha sperimentato anche il mondo dei talent. In quanto ha ricoperto, seppur per una sola stagione, il ruolo di giudice ad X Factor.

Queste sono le cose di cui probabilmente non eri a conoscenza su Claudia Mori.