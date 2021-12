Alessandra Mussolini: dalle liti in tv alla vita privata, 5 curiosità da scoprire

Alessandra Mussolini è uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo degli italiani, ma credi davvero di sapere tutto sul suo conto?

Alessandra Mussolini è senza alcun dubbio uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del piccolo schermo di questi anni. Molti l’apprezzano per la sua schiettezza e passionalità, altri invece preferiscono cambiare canale quando va in onda. Insomma, è un personaggio che divide come pochi e che lascia il segno, senza restare indifferente agli occhi di telespettatori.

Molti però, visto che compare sul piccolo schermo degli italiani da diversi anni, sono convinti di conoscere ogni cosa sul suo conto, ma è davvero così? Ecco 5 curiosità su Alessandra Mussolini di cui probabilmente non sei a conoscenza. Alcune, infatti, riguardano la sfera professionale della sua vita, mentre altre sono inediti aneddoti su ciò che ha affrontato e affronta nel suo privato. Pronto a metterti alla prova per scoprire quante ne sai sul suo conto?

5 cose che probabilmente non conosci su Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini vanta numerose esperienza sul piccolo e grande schermo nostrano, senza poi dimenticare la carriera nell’ambito politico, ma sapevi infatti che prima di passare all’azione, può contare su una formazione di tutto rispetto? La Mussolini, infatti, si è laureata in medicina ottenendo un punteggio di 110 e lode. Un risultato di tutto rispetto e che sicuramente l’avrà riempita di orgoglio.

Tra le sue parentele, pensate un po’, può vantarne una con l’attrice di maggior successo nel campo cinematografico italiano. Ovviamente stiamo parlando di lei, di Sophie Loren! La Loren è la sorella di sua madre, quindi, di conseguenza, è sua zia.

La Mussolini, però, proprio come sua zia, vanta, seppur ad un livello differente, una carriera come attrice. Sai, infatti, che ha debuttato come attrice alla tenera età di 14 anni al fianco di Ettore Scola per il progetto Una giornata Particolare, un inizio a dir poco precoce ma che ha reso chiaro fin dall’inizio che la sua carriera sarebbe stata incentrata sul mezzo televisivo.

Ma non solo recitazione, durante il corso della sua giovinezza, Alessandra ha sperimentato numerosi aspetti dello spettacolo. Anche nel campo musicale, pubblicando un singolo in lingua giapponese! Insomma, durante il corso della sua carriera, la Mussolini non si è di certo annoiata in questo periodo. Tutt’altro.

L’ultima curiosità su Alessandra Mussolini riguarda sempre la sfera professionale della sua vita. Sai che non tantissimi anni fa ha provato anche l’esperienza da doppiatrice? La Mussolini ha prestato la voce ad un personaggio dei Simpson, la nota sit com animata made nel paese a stelle a strisce!