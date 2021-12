Carla Bruni: dalle passerelle alle canzoni, 5 curiosità da scoprire

Carla Bruni è uno dei personaggi più controversi e chiacchierati di sempre, ma credi davvero di sapere tutto su di lei? Ecco 5 cose di cui probabilmente non sei a conoscenza sul suo conto.

Carla Bruni è senza alcun dubbio uno dei personaggi più controversi della nostra contemporaneità. Nata come modella, dove ha sfilato per i brand più famosi e apprezzati di sempre, per poi provare la carriera da cantante, la Bruni non è passata di certo indifferente di fronte alle attenzioni dei media e non solo per la sfera professionale della sua vita.

Anche le sue relazioni hanno destato scalpore, consacrandola tra le dive non solo italiane ma di tutta Europa. Per questo motivo i suoi fedeli sostenitori sono convinti di conoscere tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, ma è davvero così? Abbiamo pensato di mettervi alla prova e di rivelarvi 5 curiosità su Carla Bruni di cui non siete probabilmente a conoscenza, ripercorrendo gli episodi più salienti non solo della sua carriera ma anche della sfera privata della sua vita.

5 cose di cui probabilmente non sei a conoscenza su Carla Bruni

Non tutti sanno che la carriera professionale di Carla Bruni non era assolutamente partita per sfondare nel mondo della moda. La modella, infatti, a 19 anni frequentava l’Università in Francia, dove aveva scelto di concentrare la sua formazione sugli studi dell’Architettura ma poco dopo ha deciso di lasciare tutto per lanciarsi nel campo delle griffe, mondo che fino a poco tempo prima non aveva mai considerato.

La Bruni, infatti, non aveva alcuna intenzione di entrare nel campo della moda, ma fu sua cognata, la moglie del fratello Virginio, a convincerla a fare il grande passo. In quanto in lei aveva notato il giusto potenziale per sfilare per i più grandi stilisti di tutto il mondo. Insomma, ci aveva giusto!

Oltre alla moda, Carla Bruni ha scelto di dedicarsi ad una delle sue più grandi passioni: la musica. Durante il corso della sua carriera ha pubblicato la bellezza di ben 3 album. Il primo, Quelqu’un m’a dit, ha visto la luce nel 2002, quando aveva deciso di mettere un freno al suo percorso nel mondo della moda.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, come abbiamo avuto modo di poterci anticipare, anche le sue relazioni hanno fatto discutere e non poco. La più controversa e chiacchierata è senza dubbio quella con Mick Jagger. Relazione che secondo i miei avrebbe fatto in modo che Jerry Hall dicesse successivamente addio al frontman dei Rolling Stones

Il 2001 è un anno molto importante per lei. Tant’è che Carla Bruni diventa mamma per la prima volta. In quanto a luglio viene alla luce il suo primo figlio, Aurélien.