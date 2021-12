Eva Grimaldi: dall’umile infanzia all’amore con Garko, 5 curiosità tutte da scoprire

Eva Grimaldi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma pensi davvero di sapere tutto su di lei? Ecco 5 cose di cui probabilmente non sei a conoscenza sulla nuova inquilina della casa più spiata d’Italia.

Eva Grimaldi è uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani. Tanti sono i ruoli da lei svolti in tv: prima attrice, poi conduttrice, showgirl, opinionista. Insomma, un curriculum davvero ricco il suo ma nonostante tutto non ha mai smesso di mettersi in gioco. Tant’è che ha accettato la proposta di Alfonso Signorini di entrare a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, entrando in vista del nuovo prolungamento.

Non è un mistero infatti che la trasmissione terminerà a marzo e non a dicembre come precedentemente stabilito ed Eva ha fatto il suo ingresso per sconvolgere le dinamiche dei vipponi. Per questo motivo, vedendola nella casa più spiata d’Italia, il pubblico del piccolo schermo è convinto di conoscere tutto sul suo conto ma è davvero così? Ecco 5 curiosità su Eva Grimaldi di cui probabilmente non sei a conoscenza.

5 cose di cui probabilmente non sei a conoscenza su Eva Grimaldi

Eva Grimaldi non si è mai vergognata del suo passato, anzi. Com’è giusto che sia, la showgirl è sempre stata fiera di se stessa e del suo cammino e non ha mai nascosto di essere nata in una famiglia umilissima. Tant’è che in diverse interviste, ha più volte raccontato che la sua famiglia riusciva ad arrivare a fine mese grazie all’aiuto di associazioni, come la Caritas ad esempio, che aiutavano i nuclei più bisognosi.

Tant’è che Eva, questa è la seconda curiosità riguardo il suo passato di cui forse non sei a conoscenza, prima di trovare il successo ha lavorato come benzinaia a Verona. Lo avresti mai detto? E queste sono soltanto le prime curiosità sul suo conto, scopriamo subito le altre insieme.

La carriera di Eva Grimaldi è di tutto rispetto. Sapevate infatti che i suoi esordi sono stati con il botto? Tant’è che da giovanissima ha preso parte ad un film di Fellini, Intervista. Quante sue colleghe possono vantare una simile collaborazione? Davvero molto poche.

Passiamo ora alla sfera sentimentale della sua vita. Dal 1997 fino al 2001, la Grimaldi è stata legata a Gabriel Garko. Nonostante le loro vite abbiano preso una direzione completamente diversa, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Tant’è che si definiscono buoni amici e lui ha anche preso parte alle nozze di lei con Imma Battaglia.

A proposito di Imma Battaglia, sapete infatti che Eva Grimaldi ha fatto coming out all’Isola dei Famosi? E’ stato lì che ha confidato il grande amore che prova nei confronti della donna della sua vita.