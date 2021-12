By

Un’altra attesissima puntata del Gf Vip è giunta al termine e come al solito sono stati molti i colpi di scena. Le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli anche stavolta hanno fatto centro con look davvero fantastici!

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata colma di emozioni. L’abbandono della Casa da parte di Aldo Montano ha commosso tutti, in particolare Manuel Bortuzzo, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno invece conferito allo show quel tocco glamour che non manca mai!

La puntata del Gf Vip di venerdì 17 dicembre è stata segnata dall’allontanamento dalla Casa dello schermidore Aldo Montano, che tra lo stupore di tutti si è tirato fuori dalla competizione. “È una notizia che ci spiazza” ha dichiarato Alfonso Signorini, che ha anche provato (senza successo) a fargli cambiare idea.

Manuel Bortuzzo, suo grande amico, non ha saputo trattenere le lacrime. “Per me è stato un privilegio conoscerlo, oltre alle affinità sportive, è un ragazzo eccezionale e tra noi è nata una vera amicizia. È stato molto semplice iniziare a parlare” ha dichiarato Manuel commovendo tutti.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: i look fanno di nuovo centro

Anche in questa puntata. le belle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono sfidate per il look più bello della serata. Entrambe, comunque, erano assolutamente meravigliose!

Adriana ha optato per un lungo abito rosso fuoco aperto sul davanti che la faceva assomigliare a una diva anni 30. La scelta vincente è stata lasciare i capelli sciolti sulle spalle, alla Veronica Lake. La somiglianza con la diva è infatti impressionante!

Più rigoroso, come al solito, lo stile di Sonia Bruganelli. Stavolta, però, ha aggiunto un tocco di stravaganza in più. L’opinionista ha infatti scelto di abbinare a una camicetta bianca una bellissima gonna a ruota con sopra stampigliate stelle multicolore molto scenografiche.

Sonia ha inoltre optato per un’acconciatura raccolta e tiratissima che metteva in risalto il suo splendido viso e gli occhi da cerbiatta.

Sapranno le due dive delle tv stupirci anche la prossima volta?