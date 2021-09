Adriana Volpe: come è cambiata dagli esordi ad oggi

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip è pronta a debuttare più bella che mai come opinionisti, ma ricordate com’era ai suoi esordi in tv?

Adriana Volpe, dopo l’esperienza da concorrente nella quarta edizione del GF Vip, che ha visto per la prima volta Alfonso Signorini vestire i panni di conduttore del reality show di canale 5, è pronta a debuttare come opinionista.

Adriana, fin dal suo debutto sul piccolo schermo, ha subito fatto breccia nel cuore dei telespettatori, che l’hanno apprezzata per i suoi modi educati e per la sua faccia pulita. Tant’è che oggi è uno dei volti più apprezzati nostrani. Oggi appare più bella e bionda che mai, ma vi ricordate com’era la conduttrice ai suoi esordi nel mondo dello spettacolo?

Adriana Volpe prima di diventare famosa era così bella come appare oggi? Scopriamo insieme com’è cambiata nel corso del tempo la nuova opinionista del GF Vip di Alfonso Signorini.

GF Vip, Adriana Volpe: com’è cambiata la conduttrice nel corso degli anni

Adriana Volpe ha una carriera di tutto rispetto e nonostante ciò ha scelto di mettersi ancora una volta in gioco, scegliendo di prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà tra poche ore in prima serata su canale 5, in veste di opinionista.

La bella conduttrice però ha iniziato molti anni fa come valletta a Scommettiamo che nel 1996, ma prima ancora era stata una delle concorrenti di Mike Buongiorno, come potete vedere dallo scatto in fondo a questo articolo, a La Ruota della fortuna. Certo, da qual momento di strada ne ha fatta, ma quanto e come è cambiata durante il corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo?

Il viso pulito è lo stesso di quando era una ragazzina, anzi. Appare spontaneo dire, anche se può sembrare un po’ scontato, che Adriana Volpe non sembra essere invecchiata un solo giorno da quel momento, nonostante di tempo ne sia passato.

L’unica cosa che appare diversa rispetto ai suoi esordi in tv, è il colore di capelli. Se Adriana da qualche tempo ormai ha ceduto al biondo, quando era una giovanissima debuttante aveva i capelli scuri. Questa è l’unica differenza che è possibile notare da ieri a oggi. Per il resto non è cambiata di una sola virgola.

Adriana Volpe appare più bella che mai e nonostante ne sia passato di tempo dal suo debutto sul piccolo schermo degli italiani, l’educazione, la classe e la bellezza non sembrano essere affatto cambiati. La conduttrice, oltre ad essere una professionista come poche, dimostra che la bellezza naturale è uno dei suoi punti forti.