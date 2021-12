GF Vip, il pubblico si ribella a Sonia Bruganelli: la sua preferita “punita”

Al GF Vip il pubblico della rete si è ribellato all’opinionista Sonia Bruganelli. La sua concorrente preferita è stata “punita” al televoto.

Il GF Vip è pronto a tornare anche questa sera sul piccolo schermo degli italiani e proprio il pubblico questa sera avrà un ruolo fondamentale. In quanto ci sono ben sei concorrenti di Alfonso Signorini in nomination e il loro compito è quello di eleggere il proprio preferito, che condannerà uno dei “perdenti” mandandolo al televoto di lunedì prossimo, che prevede l’eliminazione definitiva dal gioco, considerando anche che il biglietto di ritorno è stato beccato ed utilizzato già da Miriana Trevisan.

Per questo motivo siamo particolarmente curiosi di conoscere le preferenze degli utenti del web. Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social, chiedendo al pubblico della rete di votare per capire chi potrebbe essere il preferito di questa sera. I risultati, come al solito, non si sono fatti attendere e il pubblico si è ribellato a Sonia Bruganelli, “punendo” una delle sue preferite.

Anticipazioni GF Vip: chi è il preferito del pubblico alle nomination

Prima di rivelare i risultati di questo sondaggio, ci sono alcune dovute precisazioni da fare. La prima è che tale risultato non ha alcuna valenza. In quanto ai fini del gioco si prende in considerazione soltanto il televoto ufficiale. La seconda è che abbiano ideato questa classifica con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il pensiero.

Inoltre le varie posizioni sono state stilate in base ad una media dei voti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo scopriamo subito chi è il preferito del pubblico del web.

All’ultimo posto c’è la new entry Maria Monsé, che purtroppo non ha riscosso consenso non solo nella casa del Grande Fratello Vip, ma sembrerebbe anche tra gli utenti della rete. Tant’è che l’hanno classifica come la non preferita di questa settimana. Poco più in alto di lei, troviamo la pupilla di Sonia Bruganelli, Soleil Sorge che si classifica al penultimo posto.

Ottimo risultato, se consideriamo che è entrato soltanto da pochi giorni, invece per Biagio D’Anelli che ottiene un buon numero di preferenze, mentre al terzo posto troviamo la Principessa Jessica Selassiè. Al secondo invece c’è a gran sorpresa Sophie Codegoni. Il pubblico aveva un po’ di pregiudizi nei suoi confronti, ma sembrerebbe averli superati tutti o quasi.

Al primo posto, invece, c’è Miriana Trevisan che nonostante non abbia fatto colpo sull’opinionista Sonia Bruganelli, vince a mani basse al televoto e forse è questo quello che conta di più.