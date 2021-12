GF Vip, le sorelle Selassié divise: prima della diretta il colpo di scena

Al GF Vip le sorelle Selassié potrebbero essere divise ancora una volta. Prima della diretta con Alfonso Signorini, arriva il colpo di scena.

Al GF Vip le sorelle Selassiè erano entrate come un unico concorrente fin quando Alfonso Signorini non ha comunicato loro che il percorso si sarebbe diviso ed avrebbero interagito come tre personaggi a se stanti. Da quel momento per loro il percorso all’interno della casa più spiata d’Italia si è complicato, in quanto i loro compagni di viaggio hanno iniziato a mandarle al televoto una dietro l’altra.

La prima a farne le spese è stata Clarissa, che per volere del pubblico del piccolo schermo ha terminato il suo percorso, e il televoto di questa sera potrebbe vedere l’uscita di un’altra delle principesse più amate del piccolo schermo. In quanto in nomination ci sono finite anche Lulù e Jessica Selassiè insieme alla new entry Patrizia Pellegrino, ma chi tra loro avrà raggiunto il minor numero di preferenze?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Testa a testa al GF Vip: tutto potrebbe cambiare prima della diretta

Principesse Selassiè a rischio: il televoto del GF Vip non lascia scampo

Questa sera Alfonso Signorini comunicherà alle Principesse Selassiè chi rimarrà nella casa del Grande Fratello Vip e chi invece dovrà abbandonarla per tornare alla vita di sempre. La nostra curiosità però è tanta così abbiamo chiesto agli utenti della rete che ci seguono sui social di indicarci le loro preferenza, rivelando chi secondo loro dovrebbe essere il concorrente eliminato questa sera.

I risultati non si sono di certo fatto attendere ed ecco chi secondo gli utenti del web dovrebbe abbandonare il gioco, ma attenzione prima di rivelarvi il risultato dobbiamo fare alcune dovute precisazioni a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: E’ stata concorrente della prima edizione del Grande Fratello: ecco com’è diventata

Prima di tutto è bene specificare che il risultato di questo sondaggio non ha alcuna valenza e non influisce su quello ufficiale, che verrà comunicato da Alfonso Signorini durante il corso della diretta di questa sera. Il seguente sondaggio è stato realizzato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il parere.

Le varie posizioni, tra l’altro, sono state stilate in base ad una media di voti positivi e negativi ricevuti e in fondo a questo articolo trovare tutte le relative percentuali. Detto questo vediamo chi dovrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip secondo gli utenti del web.

La più votata per l’eliminazione è stata Lucrezia Selassiè, ma come avete modo di poter notare dalle percentuali raccolte il tutto è stato un vero e proprio testa a testa con Patrizia Pellegrino, mentre Jessica può dormire sogni tranquilli. In quanto, almeno per gli utenti della rete che seguono i nostri account social, risulta essere la preferita tra le tre.