E’ stata la dottoressa del Grande Fratello: oggi è così!

Al Grande Fratello si è distinta per essere la dottoressa più amata dagli italiani, ma oggi che fine ha fatto? Ecco la sua nuova vita.

Il Grande Fratello è senza dubbio uno dei programmi più duraturi della storia della televisione italiana e, nonostante gli alti e bassi a livello di ascolti, riesce sempre ad ottenere un buon feedback da parte del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che Mediaset, come ormai noto, ha scelto di prolungare la sesta edizione della versione vip fino al 14 marzo, rendendola l’edizione più lunga della storia.

Durante il corso di questi anni, tanti sono i concorrenti che hanno varcato la famosa soglia rossa e, nonostante abbiano lasciato il mondo dello spettacolo, hanno ancora un posto speciale nel cuore di milioni di italiani. E’ il caso di Lina Carcuro, che prese parte al reality show di canale 5 un po’ di anni fa, diventando nota ai telespettatori non solo per la sua innata simpatia ma anche per la professione di medico. Tant’è che venne soprannominata come la dottoressa del Grande Fratello.

Da quel momento sono passati un po’ di anni ed oggi ha completamente cambiato vita dopo la fine di quell’esperienza.

Che fine ha fatto Lina Carcuro dopo il Grande Fratello? Ecco la sua nuova vita

Lina Carcuro è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste indiscusse di quell’edizione del GF. In quanto molti si mostrano indignati dalla sua partecipazione. In quanto essendo lei un medico, e di conseguenza dopo essersi sottoposta al giuramento di Ippocrate, non avrebbe dovuto prendere parte al reality show di canale 5 secondo alcuni telespettatori.

In particolar modo quando scelse di vivere l’intimità sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 con il suo compagno di viaggio Roberto Mercandalli.

Lina aveva più volte precisato, durante il corso di quegli anni, di non avere alcuna intenzione di abbandonare la sua professione di medico. In quanto l’esperienza nella casa più spiata d’Italia per lei era soltanto una parantesi di vita e nulla di più. Tant’è che dopo la fine della sua esperienza al GF si è subito allontanata dal mondo dello spettacolo, continuando con la sua professione di medico.

Di lei, infatti, si sono perse le tracce, si sa soltanto che nel 2013 si era candidata alle elezioni comunali di Afragola, in provincia di Napoli. Per quanto riguarda altre curiosità sulla sua vita privata, non è disponibile nessuna informazione a riguardo. Segno che Lina Carcuro dopo il Grande Fratello ha voluto dare un taglio netto alla notorietà per concentrarsi sulla professione per cui per anni ha studiato.

Lina Carcuro del GF ha lasciato il mondo della tv poco dopo la fine di quell’esperienza.