Fondotinta del colore sbagliato? Ecco l’errore che sicuramente hai commesso!

Ti stai truccando e scopri che hai scelto il tuo nuovo fondotinta del colore sbagliato? Con molta probabilità hai commesso un errore davvero molto comune.

Il fondotinta è un ‘must’ del makeup, una seconda pelle in grado di donare all’incarnato compattezza, luminosità e omogeneità riuscendo a coprire e a mimetizzare perfettamente qualsiasi discromia.

Per avere una buona prestazione dal nostro fondotinta preferito, si dovrà senza dubbio scegliere quello giusto per la nostra pelle, quello che riuscirà a fondersi perfettamente con l’incarnato naturale senza nessuno stacco cromatico, soprattutto in prossimità del collo. Se guardandovi allo specchio vi rendete conto di aver toppato la tonalità del fondotinta, forse avete compiuto l’errore più comune tra le donne.

Fondotinta: per un risultato perfetto sarà fondamentale scegliere la formulazione adatta al proprio tipo di pelle

Prima di immergersi nel corner del vostro brand di makeup preferito per scegliere il nuovo fondotinta liquido, dovrete conoscere in modo perfetto la vostra pelle. Che tipo di pelle avete? Grassa o tendente al secco? Conoscere queste caratteristiche sarà fondamentale per scegliere il fondotinta perfetto, soprattutto perché la formulazione dovrà tenere sotto controllo i punti deboli dell’epidermide e nel caso anche mimetizzare dei piccoli difetti.

Per le pelli tendenti al grasso, saranno perfetti tutti i fondotinta che presentano un’emulsione acqua in olio decisamente più adatti ad una pelle che tende a produrre sebo e necessità di una formulazione più leggera. Questo tipo di fondotinta è sempre evidenziato da un’indicazione specifica sul packaging che riporta la dicitura ‘Per pelli grasse’.

Al contrario chi ha la pelle secca, dovrebbe sempre scegliere formulazioni molto idratanti con una emulsione olio in acqua. Anche in questo caso, l’indicazione per il tipo di pelle sarà posta in evidenza sulla confezione.

Dopo aver scelto la formulazione più adatta per quanto riguarda il fondotinta liquido, ci si potrà concentrare sulla scelta del colore ideale.

Fondotinta del colore sbagliato: ecco l’errore che tutte commettono nella scelta del prodotto perfetto

Una volta scelto il tipo di fondotinta ideale per la propria pelle, si dovrà scegliere il colore. Dato per assunto che nessun colore di fondotinta soddisfa in pieno le aspettative cromatiche, e che i professionisti del makeup miscelano sempre più tonalità di fondi prima di trovare quello perfetto, per chi deve scegliere un fondotinta ad uso strettamente personale, basterà scegliere la tonalità più vicina alla propria naturale.



Importantissimo conoscere il proprio sottotono di pelle! Se non lo conoscete potrete scoprirlo in pochissimi secondo seguendo un metodo molto semplice.

Una volta conosciuto il proprio sottotono di pelle, si potrà trovare la tonalità ideale provando il prodotto sulla pelle.

Proprio riguardo la prova sulla pelle moltissime donne compiono un errore su dove testano il prodotto, sul polso! Per testare correttamente il colore del fondotinta, andrebbe provato sulla mandibola e osservato alla luce naturale e non certo quella artificiale presente in negozi e centri commerciali.

La scelta giusta? Provarlo sulla mandibola o se possibile chiedere dei piccoli tester da provare comodamente a casa, in questo modo si potrà certamente trovare il colore più vicino a quello naturale della pelle del nostro viso.

Fondotinta: ecco l’applicazione perfetta passo dopo passo

Avete trovato finalmente il fondotinta perfetto per voi? Ecco un esaustivo video tutorial su come andrebbe applicato in modo impeccabile questo importantissimo prodotto di makeup!