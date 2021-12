Regali dell’ultimo istante? Ecco i trucchi per risparmiare

Scopri come mettere in pratico le migliori idee di risparmio per i regali di Natale. Le scelte da compiere per non spendere troppo.

Quando al Natale manca poco meno di una settimana, ci sono solitamente due categorie di persone. La prima è quella formata da coloro che hanno già tutti i regali pronti e impacchettati e la seconda da quella di chi ha perso tempo fino all’ultimo, trovandosi così con tutti i doni ancora da comprare.

Se ti sei riconosciuta nel secondo gruppo di persone, ti farà piacere sapere che ci sono diverse idee da cui trarre spunto e alcune di queste possono aiutarti persino a risparmiare con i regali di Natale. Scopriamo quindi le più semplici da mettere in pratica.

Idee utili per ottenere un buon risparmio nei regali di Natale last minute

Fare acquisti nei giorni che precedono le feste può essere un’esperienza davvero drammatica. Spesso si trovano poche cose e la folla nella quale ci si imbatte è sempre troppa da sopportare. Per non parlare delle file interminabili alle casse e del tempo che scivola via mentre si avrebbero ancora tante cose da organizzare.

Imparare a gestire i regali dell’ultimo minuto in modo diverso diventa quindi una priorità da non sottovalutare. E farlo risparmiando può anche dare un senso al tutto. Come? Ecco delle idee che ti piaceranno.

LEGGI ANCHE -> Addobbi natalizi americani fai da te: idee da cui trarre spunto

Un libro e un calendario. Se il destinatario del regalo è un lettore o qualcuno che si conosce abbastanza da intuirne i gusti, si può optare per il classico libro. Che si tratti di un romanzo o di una guida, un libro fa sempre piacere. E risulterà ancor più piacevole se associato ad un bel calendario per l’anno nuovo. Quest’ultimo si può acquistare sempre in libreria ma se si ha un po’ di fantasia si può pensare di realizzarne uno anche a mano. Basta scegliere le immagini giuste e darsi al fai da te o, in alternativa, alla stampa di foto e immagini che piacciono particolarmente. Idea che si può declinare anche ad amici e parenti.

L’agenda per l’anno nuovo. Anche la classica agenda può rivelarsi un regalo piacevole e tutto grazie ad un pizzico di personalizzazione. La si può abbinare ad una penna con il nome della persona che sta per riceverla ed inserire al suo interno dei pensieri speciali in determinati momenti dell’anno. In questo modo, con una spesa abbastanza contenuta, si otterrà un dono semplice ma personalizzato ed in grado di accompagnare chi si ama per tutto il resto dell’anno.

Una calza piena di dolcetti. Per Natale si può realizzare una calza con della stoffa e riempirla con oggetti o pensierini particolare. Si possono quindi acquistare oggetti economici ma che abbiano un significato e aggiungere ad essi dolcetti e caramelle. Si tratta di un dono che sorprenderà chi lo riceve e che è sempre piacevole da scartare e ammirare.

Dei decori per l’albero. Se le finanze sono davvero esigue ci si può dare al fai da te preparando qualche decoro da appendere sotto l’albero o da mettere in giro per casa. Un esempio sono gli gnomi ferma porta o quelli più piccoli e da appendere all’albero. In alternativa anche dei folletti da realizzare con il feltro possono rappresentare un dono speciale. E tutto senza spendere chissà quali cifre.

Un barattolo con dolci o marmellata. Se si è brave in cucina si può acquistare un barattolo e qualche decoro e preparare in casa una marmellata ricca di spezie natalizie. Si potrà poi decorare la stessa con un nastro al quale attaccare un piccolo pendaglio o un decoro di Natale. In questo modo chi riceve questo dono così speciale avrà qualcosa da tenere con se anche una volta terminata la marmellata. Inutile dire che nel barattolo si potranno conservare anche dolci di altro tipo come dei biscotti o dei mini muffin da glassare con colori diversi.

LEGGI ANCHE -> Ami le luci di Natale ma vuoi fare economia? Ecco alcune idee economiche

Pensare a dei doni diversi dal solito, a volte può rendere gli stessi davvero preziosi.

E tutto risparmiando prima delle feste e godendo a pieno dell’atmosfera natalizia che, dopotutto, è il dono più grande da ricevere e donare a chi si ama.