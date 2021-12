Addobbi natalizi americani fai da te: idee da cui trarre spunto

Scopri come rendere più bella la tua casa grazie agli addobbi natalizi americani fai da te. Un modo nuovo per portare l’area di festa dove vivi.

Negli ultimi anni sta andando sempre più di moda la voglia di abbellire casa in modo sfarzoso con degli addobbi che ricordino quelli americani. Tra i tanti film, le serie tv e tutte le occasioni in cui è possibile vedere gli addobbi solitamente usati in America per decorare le case, la voglia di seguirne l’esempio si è fatta via via sempre più forte, fino a diventare una vera e propria tendenza.

Ma come fare a realizzarne di importanti e grandiosi come quelli che si vedono in giro? Per alcuni è ovvio che l’unica opzione sia quella di cercarli online ed acquistarli. Per altri, però, ci si può affidare alla propria manualità, realizzando così degli addobbi natalizi americani fai da te. Scopriamo quindi quali sono le idee più gettonate e come riproporle senza spendere troppo in tempo e denaro.

Addobbi natalizi americani fai da te: le idee più semplici e creative da cui trarre spunto

Che il modo di agghindare casa (e non solo) messo in atto dagli americani riscuota un certo fascino in tutto il mondo è fuori da ogni possibile dubbio. Basta pensare alla moda sempre più ricorrente che ripropone esempi tipicamente americani per decorazioni rivolte anche al resto del mondo.

Una tendenza che piace a molti e che a volte può risultare difficile da seguire in toto per via della mancanza del materiale necessario. Se eventuali pupazzi gonfiabili dalla forma di Babbo Natale, di renne e di elfi o orsi polari sono ormai trovabili sia in molti negozi che online, le cose tendono infatti a cambiare per oggetti più piccoli ma in grado di fare la differenza.

Cerchiamo quindi di scoprire quali sono le idee da mettere in pratica con il fai da te per ottenere delle decorazioni tipicamente americane.

Ghirlanda natalizia profumata. Partiamo da un grande classico rivisitato in chiave americana. Chi ha mai provato a rendere una ghirlanda profumata? Per farlo si possono utilizzare bastoncini di cannella da inserire qua e là. Il profumo sarà dolce e intenso e contribuirà a rendere la ghirlanda ancor più bella. Inutile dire che per avvicinarsi allo stile americano le dimensioni contano. La ghirlanda, quindi, dovrà essere maestosa.

Vischio da appendere. Non c’è casa americana senza del vischio da appendere. Chi non ha avuto modo di assistere almeno una volta alla coppia impacciata che vi si ritrova sotto e viene invitata a baciarsi? Ebbene, il vischio da appendere si può realizzare facilmente ed è un abbellimento che, tradizione del bacio o meno, risulterà natalizio quanto basta per conquistare tutti.

Candele ovunque. Non dimentichiamo l’importanza delle candele. Queste fungono infatti da arredo ma anche da punto luce quando si vuole ottenere un’atmosfera romantica. Sparpagliarle per casa ed inserirle in un contesto coreografico, aiuta ad accrescere il mood natalizio rendendo ogni cosa più bella.

Angeli soprammobili. Una figura ricorrente nelle case americane è quella dell’angelo. Questo può essere usato come puntale o fungere sa soprammobile. Per realizzarne uno basta acquistare pochi oggetti in un negozio di bricolage e darsi da fare in base alla propria manualità. Il risultato sarà comunque sempre originale.

Il caminetto di cartone. Il camino rappresenta un’altra presenza importante che per chi ama i decori natalizi americani si abbina perfettamente al Natale. Non manca infatti film o serie tv che non ne proponga uno super addobbato e con tanto di calze contenenti i regali. La bella notizia è che se non se ne ha uno si può realizzare qualcosa con del cartone, delle forbici, tanta carta adesiva e della colla. In questo modo si avrà un posto dove appendere le famose calze.

Le calze da appendere. E andiamo appunto alle calze. Queste possono essere acquistate un po’ dappertutto ma chi ne ha voglia potrebbe realizzarne una da se. Ancor meglio se ci si premurerà di ricamare o inserire in qualsiasi modo i nomi dei possessori di suddetta calza. In questo modo l’atmosfera americana delle feste sarà più che mai presente.

Ovviamente le idee per creare degli addobbi natalizi americani fai da te sono tante, varie e tutte da scoprire.

Queste sono però un buon punto di partenza dal quale procedere sempre più in autonomia e tutto senza rinunciare alla bellezza degli addobbi in grande stile e, sopratutto, in grado di offrire la giusta atmosfera alla propria casa.