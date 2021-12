Dieta con le zuppe prima di Natale: come non soffrire la fame

Nei giorni prima di Natale possiamo stare a dieta mangiando delle zuppe di cereali, legumi e verdure senza soffrire la fame.

Per depurare l’organismo prima delle feste senza soffrire la fame possiamo dare spazio alle zuppe, un alimento sano e rigenerante in gradi di accelerare il metabolismo.

Cereali, legumi e verdure sono un cibo perfetto da consumare prima delle feste per disintossicarsi, contrastando il freddo e i malanni di stagione sempre in agguato. Non solo, non è necessario fare la fame ma con queste zuppe si potrà soddisfare il palato.

Inserendo dunque nella dieta le zuppe a base di questi alimenti potremo preparare l’organismo in vista delle feste quando gli sgarri a tavola si verificheranno. Scopriamo allora cosa mangiare.

Ecco la dieta con le zuppe prima di Natale

Le zuppe sono simbolo dell’inverno, da sempre considerate comfort food si tratta di pietanze corroboranti e ideali per riscaldare l’organismo specie quando i rigori del freddo si fanno sentire.

Ormai i pranzi luculliani e manicaretti di ogni genere sono alle porte. Natale sta arrivando e come ogni anno anche l’incubo dei chili di troppo da smaltire post-feste. Allora perché non approfittare di questi ultimi giorni prima dell’inizio dei bagordi per mangiare qualcosa di sano?

Come detto più volte, il digiuno non è la scelta migliore quando si vuole dimagrire, anche perché poi si rischia di riprendere tutto con gli interessi. Consumare però pasti sani e fatti da cibi leggeri sì.

Una delle scelte migliori che si possono fare è quella di inserire nella dieta le zuppe fatte con cereali, legumi e verdure. In questo modo si evita di rimanere affamati ma al tempo stesso ci si nutre in modo sano.

Tra i vantaggi delle zuppe c’è anche quello di poter spaziare su moltissime alternative. Possiamo scegliere ogni giorno ricette diverse senza mai annoiarci. Non solo potremo scegliere se mettere o meno i cereali o i legumi. E in base a questi anche inserire le verdure che più ci piacciono. Oppure prepararle con tutte e tre le categorie di alimenti.

Insomma non c’è che l’imbarazzo della scelta. Scegliendo zuppe complete dei tre alimenti potremo avere il giusto bilanciamento tra fibre e amidi. Inoltre le proteine vegetali aiuteranno il metabolismo ad avere più sprint.

Anzi, abbinare i legumi con i cereali consente di avere un pasto completo di tutti gli amminoacidi essenziali. Per quanto concerne i legumi potremo spaziare tra fagioli, ceci, lenticchie, piselli, fave, soia, e così via.

Tra i cereali, meglio se in versione integrale, invece spazio a riso, avena, kamut, farro, orzo, miglio. E poi ancora possiamo aggiungere anche gli pseudocereali come la quinoa, l’amaranto o il grano saraceno.

Vediamo allora una giornata tipo. A colazione possiamo consumare un caffè o un tè e una tazza di latte scremato o vegetale, altrimenti uno yogurt magro. Due o tre fette biscottate o pane integrale tostato con un cucchiaino di marmellata.

A pranzo possiamo optare per un piatto di pasta integrale o 80 g di bresaola, 1 uovo o 150 g di petto di pollo o di pesce cotto a vapore o alla piastra. Il tutto va abbinato con un piatto di verdure cotte a vapore o bollite oppure crude.

Mentre per cena optiamo per la zuppa che potremo scegliere di volta in volta in base ai gusti e a quello che si ha in casa. Inoltre, non dimentichiamo di condire scegliendo olio evo nella misura di un paio di cucchiaini al giorno e succo di limone.

Grazie a questi pochi consigli possiamo mantenere il peso forma in vista dei prossimi bagordi. Ricordiamo in ogni caso che è sempre bene interpellare un nutrizionista prima di intraprendere qualsiasi dieta.