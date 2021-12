Lenti a contatto e make-up. I consigli per un trucco occhi impeccabile

Le lenti a contatto sono una grande comodità. Chi si abitua a indossarle difficilmente poi torna indietro. Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante in questo campo, offrendo soluzioni di ogni tipo, per ogni occhio e per ogni necessità. Tuttavia, la strada non è sempre tutta in discesa. Le lenti a contatto, infatti, possono complicare non poco il nostro make-up quotidiano, se non osserviamo alcuni piccoli accorgimenti. Vediamo insieme tutti i consigli per preparare un make-up occhi impeccabile, anche quando indossiamo le lenti a contatto.

Per iniziare, raccogli tutti i trucchi con i quali hai intenzione di preparare il tuo make-up e porta ogni strumento utile davanti allo specchio, in modo da avere sempre tutto il necessario a portata di mano. Se indossi le lenti da poco il consiglio più saggio è quello di iniziare utilizzando prodotti “oftalmologicamente testati”, ovvero prodotti che hanno superato tutti i test medici specifici per il contatto con gli occhi. Inoltre, controlla sempre la scadenza dei cosmetici che usi. Ce ne dimentichiamo, ma anche questi scadono, aumentando la possibilità di reazioni fastidiose a contatto con i nostri occhi.

Ovviamente, in questi casi anche la scelta delle lenti a contatto da indossare fa la differenza. Un perfetto alleato contro la lacrimazione e gli arrossamenti sono le lenti a contatto con un contenuto di acqua variabile, come le dailies total 1. La tecnologia innovativa di queste lenti permette infatti di assicurare continua idratazione all’occhio, esattamente dove questo tende alla secchezza. Forniscono quindi un’idratazione su misura a lunga durata, ideale anche per le giornate più impegnative. Consulta un oculista per sapere quali lenti sono più adatte al tuo caso.

Indossa sempre le tue lenti prima di cominciare a truccarti. Avrai una visione più nitida di quello che stai facendo ed eventuali lacrimazioni non rovineranno il make-up. Fai sempre in modo di avere una buona illuminazione durante queste operazioni, è importante che tu possa vedere tutto al meglio.

Inizia preparando una buona base trucco con fondotinta e correttore, badando bene a non avvicinarti troppo al contorno occhi. Evita i prodotti in polvere, preferisci quelli in crema. Avvicinandoti all’occhio procedi con mano decisa. Essere insicura e tremolante non ti aiuterà a creare il trucco che desideri, anzi, quasi sicuramente ti porterà a sporcare le lenti. Procedi utilizzando poco prodotto per volta, ma in maniera ferma.

Uno dei più dolenti è sicuramente quello dell’applicazione del mascara. Splendido e irrinunciabile, questo però può creare problemi non da poco. Punta sempre su mascara ipoallergenici per pelli sensibili. Evita mascara waterproof o con fibre di nylon. Preferisci i mascara allunganti a quelli volumizzanti. I mascara che seccano in fretta e che tendono a creare grumi rischiano, infatti, di sgretolarsi più facilmente, finendo dentro l’occhio dopo qualche ora dall’applicazione. Ricorda di cambiare spesso il tuo mascara, perché nel suo spazzolino si annidano molti batteri che possono mettere a dura prova l’occhio.

Quanto agli ombretti è importante evitare di esagerare con l’effetto lucido, con l’iridescenza e con i colori metallizzati. Questi ombretti contengono infatti ingredienti particolarmente irritanti per l’occhio. Il nemico numero uno resta sicuramente il glitter. È un make-up perfetto per una serata scintillante in grande stile, ma un trucco glitterato potrebbe trasformarsi in un incubo se una pagliuzza brillante ti finisse tra la cornea e la lente.

Matita e eyeliner restano sempre i benvenuti, ma ricordati di applicarli solo sulle rime esterne delle palpebre. Opta per linee sottili e morbide, scegli matite anti-allergiche per occhi sensibili. Il kajal è molto fluido e tende facilmente a scolorire, meglio optare per l’eyeliner, meglio ancora scegliere la matita.

Nessun problema per quanto riguarda l’applicazione delle ciglia finte. Bisogna però essere molto cauti e usare una colla di qualità, che non coli mai all’interno dell’occhio. L’incontro tra colla e lente a contatto potrebbe avere esiti devastanti per il nostro make-up, e non solo.

E a fine giornata? Non dimenticare mai di struccarti! Rimuovi le lenti prima di iniziare l’operazione, evitando quindi che i prodotti struccanti entrino in contatto con la lente. Usa struccanti naturali e delicati. Se non usi lenti giornaliere, prenditi sempre cura di loro a fine giornata. Puliscile come ti è stato indicato dall’ottico e dall’oculista, utilizza solo prodotti specifici per la loro detersione. Non usare mai acqua e sapone, salviette struccanti o latte detergente nel caso si sporcassero di trucco.

Con questi piccoli accorgimenti avrai un make-up perfetto in ogni occasione, anche con le lentine, evitando arrossamenti e fastidi agli occhi.