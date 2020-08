Gli occhi arrossati sono un fastidio comune che può interessare chiunque, ma come si possono attenuare i fastidi? Scopri i rimedi naturali.

E’ capitato almeno una volta nella vita di ognuno di voi, di svegliarsi al mattino con gli occhi arrossati.

Accade spesso nella stagione estiva, rispetto all’inverno, non sempre il bruciore agli occhi è causato da un’infezione batterica o virale.

Gli occhi rossi, possono essere determinati dalla congiuntivite un infiammazione della membrana che avvolge il bulbo oculare, una zona che ricopre la superficie interna delle palpebre.

Da cosa può dipendere e come si può attenuare il fastidio?

vi diamo qualche dritta su come attenuare il fastidio con rimedi naturali efficaci.

Occhi arrossati come attenuarli con rimedi naturali

Gli occhi arrossati sono un problema che interessa tante persone, sia adulti che bambini, in particolar modo d’estate. Il cloro, l’acqua del mare possono contribuire, ma non sono gli unici fattori che possono determinarlo.

Se si trascorrono molte ore davanti al pc, tv senza prendersi mai una pausa, si potrebbe verificare l’arrossamento degli occhi.

Innanzitutto, va precisata una cosa, non si deve mai sottovalutare l’arrossamento degli occhi sia se è di lieve entità che non. Chiedete sempre il parere del medico, che indagherà di cosa si tratta, così da darvi la terapia più appropriata da seguire.

Ecco alcuni rimedi naturali per attenuare il fastidio:

Camomilla Malva Tè Carota Cetriolo Semi di finocchio

Chiedete sempre al medico prima di prendere iniziativa per attenuare gli occhi rossi.

La camomilla è il classico rimedio della nonna, sempre utilizzata sottoforma di impacchi per attenuare l’arrossamento. Preparate la camomilla con le bustine, poi lasciatele raffreddare e l’applicate sugli occhi. In alternativa, potete inumidire dei fazzoletti o garza nell’infuso per poi applicarla sugli occhi, lasciate qualche minuto.

In alternativa alla camomilla c’è la malva, che potete utilizzare per attenuare il fastidio. Si può acquistare direttamente in erboristeria. Ha un effetto calmante e spesso consigliata in caso di congiuntivite. Preparate l’infuso secondo le indicazioni riportate sulla confezione, poi lasciate intiepidire le bustine per poi applicarle sugli occhi chiusi. Oppure come per la camomilla imbevete una garza nell’infuso tiepido.

Il tè è una bevanda che presenta straordinari benefici per il nostro organismo, utile anche in caso di occhi rossi.

Come per la camomilla, bisogna preparare gli impacchi, bastano due bustine preparate l’infuso, poi lasciate intiepidire e applicate sugli occhi. Noterete subito sollievo.

La carota bollita e poi tagliata, e lasciata intiepidire, mi raccomando le fettine dovranno essere sottili. Lasciate agire sugli occhi per almeno 10 minuti.

Anche il cetriolo è un rimedio delle nonne, sempre attuale, rapido e veloce, lavate e tagliate il cetriolo, le fettine dovranno sottili. Applicate sugli occhi e lasciate agire per circa 10 minuti.

Anche l’infuso con i semi di finocchio attenuano il rossore. Riscaldate due cucchiai di semi di finocchio in mezzo litro di acqua. Non appena bollirà, lasciate cuocere per pochi minuti. sul fuoco ancora per alcuni minuti, unite il riso scotto e lasciate intiepidire, poi posizionate sugli occhi e lasciate agire per 10 minuti.