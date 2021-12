GF Vip, i nuovi ingressi non convincono: a trionfare è sempre Lei!

Al GF Vip i nuovi ingressi sembrerebbero non aver colpito il pubblico del piccolo schermo degli italiani. A trionfare è sempre lei!

Al GF Vip questa sera aspetta al pubblico del piccolo schermo degli italiani una puntata ricca di colpi di scena. Basti pensare infatti che, dopo aver accettato il prolungamento del reality show di Alfonso Signorini, che andrà in onda fino a marzo e non terminerà a dicembre come precedentemente stabilito, ci saranno due nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia e non solo.

Oltre a fare i conti con i nuovi vipponi, i concorrenti verranno messi a conoscenza anche del risultato dell’ultimo televoto, ma noi siamo troppo curiosi per aspettare fino alla diretta di questa sera. Così abbiamo chiesto agli utenti del web di esprimere la loro preferenza a riguardo, per farci un’idea se il giudizio espresso sui social equivale a quello del pubblico che scelto di prendere parte alle nomination.

I risultati non si sono fatti attendere ed ecco chi dovrebbe abbandonare il GF Vip secondo gli utenti del web.

Televoto GF Vip 20-12-2021: i nuovi ingressi deludono il pubblico

Prima di proseguire con il risultato del nostro sondaggio, scoprendo chi dovrebbe salvarsi e chi abbandonare la casa del Grande Fratello Vip secondo gli utenti della rete, è giusto fare alcune precisazioni.

La prima è che il risultato del nostro sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del televoto, ma è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio che loro hanno dei personaggi in questione. Le varie posizioni, inoltre, sono state stilate attraverso una media di voi ricevuti e in fondo a questo articolo trovate le relative percentuali.

Chiarito ciò, scopriamo subito le preferenze degli utenti del web.

All’ultimo posto troviamo uno dei nuovi ingressi che sembrerebbe non aver convinto affatto gli utenti del web. Stiamo parlando di Biagio D’Anelli che si è posizionato in fondo alla classifica di gradimento. Un gradino più in alto, invece, troviamo un pari merito tra più vipponi.

Stiamo parlando di Lulù Selassiè, che di recente ha ritrovato il suo Manuel Bortuzzo, e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis, che invece gareggiano come un concorrente unico.

Al terzo posto, invece, troviamo l’ex Ragazza di Non è la Rai Miriana Treivsan che come sempre riesce ad essere una delle preferite dei nostri lettori. Al secondo posto, invece, troviamo il nuotatore Manuel Bortuzzo mentre a trionfare è sempre lei: la regina della casa Carmen Russo.